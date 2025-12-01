Uostamiestyje tęsiasi kalėdiniai renginiai

Kalėdiniai renginiai prasidės šiandien popiet. 15 val. Teatro aikštėje vyks šildančio kalėdinio gėrimo piknikas. Jo metu klaipėdiečiai ir miesto svečiai bus kviečiami pasivaišinti nemokama arbata ir karštomis sultimis.
18 val. čia atvyks Kalėdų Senelis su Elfute, kurie pakvies smagiems šventiniams žaidimams.
19 val. ledo čiuožykloje prasidės teminis pačiūžų vakarėlis ant ledo su didžėjumi DJ Montello.
Taip pat šiandien Palangoje 17 val. ties kurhauzu vyks Kalėdų eglutės įžiebimo šventė.
Žmogaus balsu prabils pagrindinė kurorto eglutė, kurią įgarsins radijo stoties „Laluna“ laidų vedėja Jūratė Žavoronkova. Su ja bendraus kurhauzas, kurį įgarsins aktorius Karolis Makauskas.
Scenoje pasirodys 14 balsų dermės ansamblis „Vilnius Voices“, šventinę nuotaiką kurs Jurgis Bruzga. Kalėdų Senelis kartu su Palangos meru Šarūnu Vaitkumi įžiebs pagrindinę kurorto puošmeną. Tuo metu per visą kurhauzo pastatą nusileis teatrinės užuolaidos.
Po kiek ilgiau nei pusvalandį truksiančio renginio jo dalyviai patrauks J. Basanavičiaus gatve prie Jūratės ir Kastyčio skvero, kur vyks dar vienas ypatingas renginys – kurorto čiuožyklos atidarymas.
Įžiebus eglutę, šventės svečiai bus kviečiami vakarą pratęsti kalėdinėje diskotekoje prie kurhauzo.
Sekmadienį Klaipėdoje sužibs dar dvi Kalėdų eglutės. Vitės kvartalo gyventojai savąją įžiebs 17 val., prie centrinio Klaipėdos stadiono, Sportininkų gatvės gale. Tuo pačiu metu, 17 val., Paupių kvartale, vaikų žaidimų, sporto ir laisvalaikio aikštelėje, Rūko gatvėje 33, gyventojai įžiebs savąją žaliaskarę.
„Šventėje apsilankys ir Kalėdų Senelis, tad nepamirškite savo norų, šypsenų ir geros nuotaikos. O kad jis tikrai surastų kelią į mūsų kiemą, kviečiame visus ateiti su žibintais – apšvieskime Paupius ne tik eglučių spindesiu, bet ir savo žibintais bei širdžių šviesa“, – kvietė Paupių bendruomenės vadovė Regina Baguckienė.
Iki įžiebimų sekmadienį Teatro aikštėje 12 val. vyks paramos akcija „Maltiečių sriuba“. Maltos ordino pagalbos tarnyba jau 20-ąjį kartą telks visuomenę vargstantiems seneliams paremti.
Šventinį savaitgalį vainikuos 17 val. aikštėje vyksiantis kalėdinio filmo seansas.
Be to, šeštadienį Kakės Makės šviesų parkas veiks nuo 16 iki 22 val., o sekmadienį – nuo 16 iki 21 val.
