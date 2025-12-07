 Klaipėda jungiasi prie protestų bangos

2025-12-07 12:00
Klaudija Audickaitė

Lietuvoje kylanti protestų banga pasieks ir Klaipėdą – gruodžio 9-ąją mieste vyks mitingas, skirtas palaikyti žiniasklaidos nepriklausomybę ir žodžio laisvę.

Klaipėda jungiasi prie protestų bangos / D. Labučio/ELTOS nuotr. 

Klaipėdiečiai kviečiami dalyvauti mitinge gruodžio 9 d. 18 val. prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“.

Dalyviai raginami atsinešti protesto ženklus, plakatus ar bet kokią žiniasklaidą simbolizuojančią atributiką – mikrofoną, laikraštį, kamerą, užrašinę ar kitą aiškią vizualią žinutę.

Protestą inicijavo Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacija, prie renginio jungiasi ir Lietuvos moksleivių sąjungos Klaipėdos padalinys bei Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“.

Skelbiama, kad šalyje protestą remiančią peticiją jau pasirašė daugiau nei 108 tūkst. žmonių.

anonimas
Svarbu protestuoti??? Dabar tokia mada. O kiek bus pravaikštininkų.??? O kvailiukai lai dirba.
1
0
