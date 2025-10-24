 Klaipėda dėl nemalonių kvapų prašo tikrinti dvi įmones

2025-10-24 11:31
BNS inf.

Dėl Klaipėdos pietinėje dalyje jaučiamų nemalonių kvapų bei galimo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai miesto valdžia prašo aplinkosaugos institucijų neplanuotai patikrinti dvi neįvardijamas įmones, penktadienį pranešė savivaldybė.

Klaipėda dėl nemalonių kvapų prašo tikrinti dvi įmones / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

„Šiuo metu gauti gyventojų skundai siejami su dviem įmonėmis, tačiau kol institucijos oficialiai nepatvirtino pažeidimų, jų pavadinimų atskleisti negalime“, – BNS komentavo savivaldybė.

Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus sako, kad jokia aplaidi veikla mieste negalima, todėl savivaldybė griežtai žiūri į situaciją ir reaguoja į kiekvieną gyventojų pranešimą.

Pasak jo, jis pasirašė raštus Aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos agentūrai, Aplinkos apsaugos departamentui ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prašydamas nedelsiant patikrinti kelias įmones, laikinai pastatyti mobilią oro kokybės tyrimų stotį šalia jų teritorijų.

Anot pranešimo, savivaldybė įmonių atstovų paprašė įvertinti, ar jose galėjo būti technologinių procesų pažeidimų ar sutrikimų, taip pat pateikti informaciją apie kvapų emisijų mažinimo priemones.

Pasak Klaipėdos mero, abi įmonės tvirtina, jog keičia technologijas, dėl to gali būti juntamas padidėjusi nemalonių kvapų sklaida.

