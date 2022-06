Klaipėdiečių keturkojai žygiavo už Ukrainą

Šeštadienį Klaipėdos keturkojai vyko į trijų kilometrų žygį, kurio pagrindinis tikslas – palaikyti karo siaubiamą Ukrainą. Bilietas į žygį – simbolinis. Už pusę surinktos sumos bus nupirkta maisto ir kitų reikalingiausių priemonių gyvūnams, per karą užstrigusiems Ukrainos gyvūnų prieglaudose.

Žygyje dalyvavo per 50 žmonių ir panašus skaičius šunų.

Pasak viešosios įstaigos „Linksmosios pėdutės“ vadovės Simonos Šaknytės, paramą perduos savanoris Renaldas Gabartas, kuris jau kurį laiką į įvairius Ukrainos miestus veža paramą gyvūnų prieglaudoms.

„Pernai rudenį negalėjome žygiuoti dėl karantino. Vėliau paūmėjo karas Ukrainoje. Visą pavasarį labai norėjome šio žygio, bet negalėjome to padaryti, nes buvo per sunku linksmintis, kai kažkam šalia – labai blogai. Tai buvo ne tik žygis, mes taip pat rinkome paramą. Nuo pat vasario 24-osios rašiau visoms Ukrainoje esančioms gyvūnų prieglaudoms, bendravome su jomis visą laiką. Taip susiklostė, kad man parašė R. Gabartas, kuris važinėja per kelis miestus ir veža paramą į gyvūnų prieglaudas“, – teigė S.Šakinytė.

Vadovė taip pat nurodė, kad iš viso paaukota suma viršijo tūkstantį eurų.

Asmeninio archyvo nuotr.

„Žygis buvo ne tik simbolinis, tai buvo ir parama. Kai kurie žmonės pirko bilietus, nors ir nežygiavo, o tas bilietas – tiesioginė parama. Labai puikiai viskas praėjo. Buvo nuostabus oras. Surinkome 1106 eurų, už kuriuos pirksime maisto ir kitų reikalingų reikmenų Ukrainos gyvūnams. Pasidalinsime su gerbėjais, kai tai pasieks Ukrainos prieglaudas“, – įspūdžiais po žygio pasidalino S.Šakinytė.

Žygio metu visi augintiniai buvo papuošti mėlyna ir geltona spalvomis ant antkaklio arba petnešėlių.

Maršrutas prasidėjo ties Smiltyne ir tęsėsi iki Molo, kuriame yra šunų paplūdimys. Jame keturkojai netrukdomi galėjo džiaugtis paplūdimio ir jūros malonumais.

Žygis truko apie tris valandas, buvo nueita apie tris kilometrus.