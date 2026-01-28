Ką renkasi skaityti Kretingos rajono gyventojai?

Knygų kelionė pas skaitytojus
2025 metais Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje buvo išduotos 45 569 knygos, o bibliotekos filialuose – 50 646. Iš jų – daugiau nei 2 000 knygų skaitytojus pasiekė per knygomatus, kurie yra patogi alternatyva tiems, kurie nori knygas atsiimti bet kuriuo jiems patogiu paros metu ar švenčių dienomis.
Suaugusiųjų skaitymo pasirinkimai Kretingos bibliotekoje
Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Suaugusiųjų abonemente 2025 metais skaitytojų pasirinkimuose dažniausiai atsispindėjo šiuolaikinė grožinė literatūra – jausmingos, emociškai įtraukiančios istorijos. Skaitytojų simpatijų viršūnėje buvo Colleen Hoover kūryba, o dažniausiai skaitomos jos knygos:
- „Jei ne tu“ – per metus išduota 63 kartus;
- „Mes pradedame iš naujo“ – 58 skaitytojai šią knygą nešėsi į namus;
- „Lapkričio 9“ – taip pat išduota 58 kartus.
Vienas dažniausiai skaitytojų pasirenkamų kūrinių buvo ir Freidos McFadden trileris „Tarnaitė“ (skaityta 45 kartus), o prie jo aktualumo tikriausiai prisidėjo ir knygos ekranizacija. Populiarios knygos dažniausiai yra rezervuojamos, o rezervacijos patvirtinimo skaitytojams kartais tenka palaukti net keletą mėnesių.
Negrožinė literatūra
Greta grožinės literatūros skaitytojai rinkosi knygas, reikalingas studijoms, profesiniam tobulėjimui ar asmeninei savišvietai: leidinius apie sveikatą ir sveiką gyvenimo būdą, istorinę ir politinę literatūrą, filosofines ir psichologines knygas, biografinius pasakojimus – tikras, išgyventas istorijas. Pastaroji ir užėmė pirmąją vietą tarp dažniausių skaitytojų pasirinkimų. Negrožinės literatūros knygų trejetukas:
- Lucy Adlington „Aušvico siuvėjos“ – pasiskolinta 25 kartus;
- Michael Newton „Sielų kelionės“ – 22 kartus;
- Christian Hardinghaus „Vilko mergaitė“ – 20 skaitytojų domėjosi tikra našlaitės iš Rytų Prūsijos istorija.
Šios pasirinkimų kryptys atskleidžia, kad negrožinė literatūra bibliotekoje atlieka svarbų vaidmenį – ji padeda skaitytojams geriau suprasti pasaulį, save ir aktualius visuomenės procesus.
Populiariausi skaitiniai Kretingos viešosios bibliotekos filialuose
Bibliotekų filialai kaimo vietovėse yra gyvos skaitymo erdvės ir svarbi bendruomenės dalis. Čia žmonės gali susitikti su knyga, atrasti naujų idėjų ir patirti skaitymo malonumą. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos filialuose didžiausio skaitytojų dėmesio sulaukė plataus populiarumo romanai. Populiariausios, beveik visos 100 kartų skaitytojams paskolintos knygos, buvo:
- Lucinda Riley „Slapta mergina“ (105 skaitytojams);
- Kristin Hannah „Moterys“ (94 kartus);
- Colleen Hoover „Jei ne tu“ (paskolinta 94 kartus).
Grožinė literatūra praturtina, lavina vaizduotę, skatina mąstymą, ugdo empatiją, padeda pažinti įvairias gyvenimo patirtis ir kultūras bei suteikia galimybę prasmingai ir kūrybiškai leisti laisvą laiką.
Skaitymo kelias prasideda nuo vaikystės
Vaikų literatūra 2025 metais sudarė ypač reikšmingą visų knygų išdavimų dalį. Jaunieji skaitytojai ir šeimos yra viena aktyviausių bibliotekų lankytojų grupių, o kai kurios vaikiškos knygos bibliotekų lentynose beveik neturi poilsio – jos nuolat keliauja iš vienų rankų į kitas.
Visame Kretingos rajone skaitomiausia vaikų knygų serija ir vėl tapo Jeff Kinney „Nevykėlio dienoraštis“ – per metus skaitytojams šių serijos knygų paskolinta 1 159 kartus. Skirtingos šios serijos dalys nuolat pasirenkamos tiek Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje, tiek jos filialuose. Tai rodo ilgalaikį vaikų susidomėjimą šia knygų serija, kuri pasakoja paprasto berniuko, susiduriančio su kasdienėmis, daugeliui vaikų pažįstamomis problemomis, gyvenimu.
Dienoraščio formato knygos pastaruoju metu išlieka vaikų mėgstamiausiomis – jos patrauklios dėl gyvo pasakojimo ir iliustracijų gausos, kurios skatina vaikus skaityti savarankiškai, su malonumu ir grįžti prie knygos dar kartą. Kartu su J. Kinney knygų serija į vaikų mėgstamų knygų trejetuką patenka ir šios:
- Rachel Renée Russell „Prietrankos dienoraštis“ – skaityta 124 kartus;
- Ramunės Savickytės knygos „Adelės dienoraštis“ (Pavasaris, Vasara) – abi skaitymui vaikų pasirinktos po 45 kartus.
Dienoraščio forma, humoras, nuotykiai ir fantastika bei atpažįstamos situacijos ypač patrauklios pradinio mokyklinio amžiaus vaikams – jos leidžia lengviau įsitraukti į pasakojimą ir skaityti savarankiškai.
Tarp dažniausiai pasirenkamų knygų:
- Paul van Loon – „Vilkolakiukas Dolfas“ – 60 kartų;
- Aaron Blabey – „Blogiukai“ – 51 vaikas rinkosi skaityti šią knygą;
- Roald Dahl – „Čarlis ir šokolado fabrikas“ – 44 kartus skaityti ne tik saldūs, bet ir pamokantys pasakojimai.
Šie pasirinkimai atskleidžia, kad vaikus labiausiai traukia dinamiškas siužetas, ryškūs personažai ir vaizduotę žadinančios istorijos, kurios leidžia pabėgti nuo kasdienybės ir patirti skaitymo džiaugsmą.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų literatūra – pirmasis žingsnis į skaitymą
Ypač reikšminga bibliotekų fondo dalis – ikimokyklinio amžiaus vaikų literatūra, kurią dažniausiai skolinasi šeimos su mažais vaikais. Šio amžiaus skaitytojams knyga tampa pirmąja pažintimi su pasakojimu, vaizdu ir bendru skaitymo laiku.
Mažieji skaitytojai tėvelius ar vyresniuosius brolius ar seseris, senelius kartu dažniausiai skaityti kvietė:
- Linos Žutautės knygą – „Kakė Makė ir koncerto diena“ – 30 kartų;
- Astrid Lindgren „Lota iš Pramuštgalvių gatvės“ – net 46 kartus.
Evelinos Daciūtės knyga „Laimė yra lapė“ išlieka viena skaitomiausių knygų viešosios bibliotekos filialuose.
Šios knygos pasižymi aiškiu tekstu, stipriomis iliustracijomis, temomis, kurios padeda vaikams pažinti emocijas, draugystę ir kasdienį pasaulį. Skaitymas kartu sudaro galimybę formuoti skaitymo įprotį vaikams.
Bibliotekos – gyvo skaitymo erdvės
Be knygų, Kretingos rajono bibliotekose 2025 metais pasinaudota beveik 43 tūkst. kitokių dokumentų – periodine spauda, vaizdo ir garso įrašais, natomis ir kitais leidiniais. Kiekvienas skaitytojo pasirinkimas kuria gyvą biblioteką, o duomenys rodo, kad gyventojai aktyviai naudojasi bibliotekų paslaugomis, domisi tiek naujausia grožine literatūra, tiek vaikų knygomis ir pažintiniais leidiniais.
Stebint skaitytojų pasirinkimus matyti, kad knygų ir kitų leidinių populiarumą lemia įvairūs veiksniai: jau žinomi ir skaityti autoriai, pagal kūrinį pastatytas kino filmas, skaitymo patirtimis dalinimasis bendruomenėje ar bibliotekose veikiančiuose knygų klubuose, knygų pristatymai socialinėje erdvėje, nacionalinės knygų apžvalgos, knygų mugės ir kiti panašūs renginiai.
Bibliotekos išlieka vieta, kur susitinka skirtingos kartos, įvairūs interesai ir bendras poreikis – skaityti, sužinoti ir augti. Jos suteikia galimybę praturtinti žinias, lavinti vaizduotę, pažinti pasaulį ir prasmingai leisti laisvalaikį, todėl išlieka svarbi bendruomenės dalis, ypač vietovėse, kur kita prieiga prie kultūros gali būti ribota.
Naujausi komentarai