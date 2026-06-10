Įteikta penktoji Kelkio premija „Jaunasis publicistas“

Ši premija – jau penktoji, kurią įsteigė Klaipėdos rajono savivaldybė, o renginį organizuoja Klaipėdos rajono etninės kultūros centras. Komisija geriausią publicistikos kūrinį turėjo atrinkti iš keturiolikos darbų. Pastebėta, kad dauguma pateiktų darbų išsiskyrė brandžiomis įžvalgomis, kūrybišku požiūriu ir gebėjimu analizuoti šiandienos visuomenei aktualias temas. Komisijos narių teigimu, konkursiniai darbai atskleidė jaunų žmonių kūrybiškumą, kritinį mąstymą, gebėjimą argumentuotai reikšti mintis ir jautriai atspindėti tiek asmenines, tiek visuomenines patirtis.
Šiais metais 500 eurų premija paskirta Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinei G. Grikšaitei už kūrinį „Dienoraštis „Kalbu Tėvynei manyje, juk esu lietuvė“. Gretą ruošė Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Rasa Rusteikienė.
Kaip teigė mokytoja, Greta – brandi, kūrybinga ir išskirtiniu literatūriniu išprusimu pasižyminti gimnazistė. Ji kuria originalius tekstus, aktyviai dalyvauja lietuvių kalbos, literatūros ir meninio žodžio konkursuose, kuriuose ne kartą pelnė aukščiausius įvertinimus. Puikūs mokymosi rezultatai, iniciatyvumas ir aktyvus dalyvavimas gimnazijos veiklose atskleidžia jos atsakingą požiūrį į mokslą, kultūrą ir pilietiškumą.
Komisiją ypač sužavėjo Gretos kūrybinio darbo brandumas ir gebėjimas literatūrines idėjas susieti su Lietuvos istorija bei šiandienos aktualijomis. Jos darbuose atsiskleidžia pagarba iškilioms lietuvių tautos asmenybėms, valstybingumo tradicijoms ir svarbiausioms istorinėms datoms. Originaliai pasirinkta dienoraščio forma leido jautriai ir įtaigiai įpinti Vasario 16-osios, Kovo 11-osios bei kitų valstybingumui reikšmingų datų prasmę į šiuolaikinio žmogaus kasdienybę. Greta geba kurti prasmingas paraleles tarp praeities ir dabarties, skatindama suvokti istorijos, kalbos ir kultūrinės atminties svarbą šiandienos visuomenėje. Jos argumentuota nuomonė, kūrybiški sprendimai ir lyderystės savybės pelno mokyklos bendruomenės pagarbą, o pasiekimai reikšmingai prisideda prie gimnazijos vardo garsinimo rajono, regiono ir nacionaliniu mastu.
„Džiugu matyti jaunus žmones, kurie ne tik puikiai valdo žodį, bet ir geba jautriai bei brandžiai apmąstyti Lietuvos istoriją, kalbos reikšmę ir valstybingumo vertybes. Tokie darbai liudija gilų literatūrinį išprusimą, pilietiškumą ir pagarbą mūsų kultūriniam paveldui. Jie skatina suvokti, kad kalba yra gyvas ryšys tarp praeities, dabarties ir ateities“, – sakė Klaipėdos rajono vicemerė, komisijos pirmininkė Violeta Riaukienė.
Paskatinamaisiais prizais apdovanota Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokinė Viltė Griciūtė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinės Neringa Marcinkeviča ir Violetta Vasylchenko. O specialusis Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ prizas skirtas Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokiniui Mykolui Petrauskui už kūrinius „Krintančių vaisių apsuptyje“ ir „Gėris, keliaujantis iš rankų į rankas“.
Klaipėdos rajono etninės kultūros centras šventės dalyvius pakvietė ir į ekskursiją „Iš lietuvininkų gyvenimo“, kuri vedė prie Mažosios ir Didžiosios Lietuvos sienos ties Jurjonais, pristatant lietuvininkų pasienio gyvenimo ypatumus ir J. F. Kelkio pėdsakus Klaipėdos krašte, Kretingalėje bei Kisiniuose. Agluonėnuose vyko susitikimas su tautodailininku Jonu Čepu, krikštų tradicijos puoselėtoju bei iškyla piliakalnio papėdėje.
Agluonėnai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2026 – jau daug metų puoselėja, saugo ir įprasmina krašto istorijos ženklus. Lietuvininkų ąžuolyne dar 2009 m. ant supilto kalnelio pastatyti liaudies meistrų sukurti krikštai iškiliausioms Mažosios Lietuvos asmenybėms.
Buvusio agluonėniškio J. Čepo iniciatyva čia pastatytas dar vienas tradicinis krikštas, skirtas vienam ryškiausių lietuviškos spaudos pradininkų ir puoselėtojų – J. F. Kelkiui, ryškiai prisidėjusiam prie lietuviškos periodinės spaudos Mažojoje Lietuvoje sklaidos ir lietuvininkų kultūrinio sąmoningumo stiprinimo. Šią iniciatyvą įgyvendina Agluonėnų seniūnijos bendruomenė pagal projektą „Mažosios Lietuvos ženklai: krikštai, kulinarinis paveldas, klojimo teatras“, kuriam finansavimą skyrė Klaipėdos rajono savivaldybė iš Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros programos. Krikštas J. F. Kelkiui, kaip ir anksčiau čia pastatyti, taps ne tik atminimo ženklu iškiliai krašto asmenybei, bet ir gyvu liudijimu apie Mažosios Lietuvos kultūrinį palikimą siekiant išsaugoti istorinę atmintį ir perduoti ją ateities kartoms, stiprinant krašto tapatybę bei pagarbą savo šaknims.
Laureatės G. Grikšaitės publicistinį rašinį „Dienoraštis „Kalbu Tėvynei manyje, juk esu lietuvė“ galite perskaityti čia.
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