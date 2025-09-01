Iškrypėliai – jau ir „Vinted“ platformoje?

Vyrai ieško suknelių
„Vinted“ – populiari internetinė svetainė, kurioje galima parduoti ir įsigyti naudotų daiktų, pavyzdžiui, knygų, aksesuarų, net buitinės technikos, bet daugiausia čia siūloma drabužių.
Klaipėdietė Monika I. (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi – I. K.), kuri šia platforma naudojasi jau ne vienerius metus, pasidalijo savo istorija ir pridėjo nuotraukas iš vieno susirašinėjimo.
Anot pašnekovės, tai, kad vyrai šia platforma naudojasi, nėra keista, tačiau drabužiai, kurių jie ieško, tikrai kelia įtarimų.
„Dažniausiai vyrai rašo dėl suknelių, maudymosi kostiumėlių, palaidinių, ypač jei šie drabužiai turi iškirptes. Žinutėse pirmiausia paklausia, ar drabužis neparduotas, o vėliau ima klausinėti apie medžiagą, svarbiausia – kad ši kažkiek persimatytų. Kai dėl maudymosi kostiumėlių, tai jau tendencija – visada prašo, kad apsivilkčiau ir parodyčiau, kaip jis atrodo ant manęs. Kadangi šioje platformoje yra daug merginų, norėtųsi jas įspėti, kad to nedarytų. Aš tokias paskyras blokuoju. Pagalvokite, o jei nepilnametė taip pat naudojasi šia platforma, kad ir iš savo mamos paskyros? Tai nesaugu, pripažinkime, kad iškrypėliai ieško erdvės savo troškimams realizuoti ten, kur jų niekas netramdo“, – teigė Monika I.
Siūlė kostiumėlį sušlapinti
Pasak klaipėdietės, vyrai klausinėdavo ne tik apie drabužius, bet ir apie jos krūtinės dydį.
„Priekabiaudavo įvairiai. Klausdavo, koks mano krūtinės dydis, ar galiu atsiųsti nuotraukų, nes esą jam aktualu, kaip drabužis atrodo būtent ant merginos, turinčios mano dydžio krūtinę. Į tokius klausimus taip pat neatsakydavau, užblokuodavau. Dar esu sulaukusi klausimo, ar maudymosi kostiumėlis permatomas, ir jeigu taip, kaip jis atrodo sušlapęs, nes jam esą labai svarbu, kad šiek tiek persimatytų“, – neslėpė Monika I.
Klaipėdietė taip pat sakė, kad kai internetinės prekybos erdvė tampa ne tik sandorių, bet ir seksualinio priekabiavimo vieta, nebesinori joje būti, o nukentėjusiųjų, kurie yra neginami, apstu.
„Feisbuke buvo puslapis, kuriame moterys skundėsi dėl panašaus pobūdžio žinučių. Moterų buvo daugybė. Visos pasakojo panašias istorijas, daugiausia apie tai, kad vyrai rašinėdavo joms nešvankias žinutes, prašydavo nuotraukų ir panašiai. Šlykščiausia tai, kad jie tai daro labai drąsiai. Tad tiek jaunoms merginoms, tiek moterims svarbu neprarasti budrumo“, – tikino Monika I.
Jos nuomone, vyrai gali susikurti netikras paskyras ir apsimesti moterimis, kad išpeštų geidžiamos informacijos.
Pašnekovė teigė, kad į policiją dėl priekabiavimo žinutėmis nesikreipė. Tačiau tikisi, kad ši tema atkreips „Vinted“ komandos dėmesį ir jie imsis veiksmų, kad tokioms paskyroms neleistų naudotis.
Į klausimus neatsakė
„Vinted“ atstovai į žurnalistų užduotus klausimus neatsakė nuo rugsėjo 15 dienos. Buvo gautos tik dvi automatinės žinutės.
„Labas. Ši žinutė – automatinė. Gavome tavo užklausą ir susisieksime per artimiausias 48 val. Prašome į šią žinutę neatsakyti ir nesiųsti naujų užklausų dėl tos pačios problemos – tai tik trikdys mūsų sistemą, ko pasekoje gali tekti ilgiau laukti mūsų atsakymo. Dėkojame už supratingumą“ (kalba netaisyta – I. K.).
Kitas laiškas kažkodėl anglų kalba atėjo antradienį. Jame buvo siūloma parašyti apie problemą iš „Vinted“ paskyros, nepaisant to, kad žurnalistai prisistatė ir nurodė, kad klausimai, dėl kurių kreipiamasi, nėra susiję su prekių grąžinimo politika.
Tapatybė nėra atskleidžiama
Klaipėdos miesto policijos komisariato vadovų teigimu, tokio pobūdžio pranešimų uostamiesčio policijos komisariatas pastaruoju metu nėra gavęs.
Pasak šio komisariato viršininko Gintauto Pocevičiaus, jei tokių pranešimų būtų gauta, pareigūnai analizuotų ir aiškintųsi aplinkybes dėl kiekvieno atvejo individualiai.
Klaipėdos policijos komisariato pareigūnės nurodė, jog susitikimų su miesto gyventojais metu, be kitų temų, taip pat yra pasakojama ir apie saugų elgesį internete, galimas grėsmes bendraujant su nepažįstamaisiais.
„Jei asmuo mano, kad yra padaryta nusikalstama veika arba kažkas įžeidžia asmens garbę ir orumą, visuomet galima kreiptis į teisėsaugos pareigūnus. Pareigūnai užtikrino, jog pranešėjo tapatybė nėra atskleidžiama“, – nurodė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio specialistės.
Priminimas – nesiųsti nuotraukų
Klaipėdos pareigūnės nurodė, kaip galima apsisaugoti nuo pavojingų asmenų internete.
Pirmiausia patariama neatsiliepti ir neatsakinėti į tokio pobūdžio žinutes, nesiųsti jokių nuotraukų, asmeninės informacijos, net jei asmuo bando jus spausti ar net gąsdinti. Tad itin svarbu – nepasiduoti provokacijoms. Bet kokie atsakymai tik skatina siuntėją tęsti veiksmus.
Antra, svarbu išsaugoti įrodymus – netrinti gautų žinučių, nuotraukų, geriausia – padaryti ir išsaugoti ekrano nuotraukas, užfiksuoti siuntėjo profilį, telefono numerį, elektroninį paštą ir kitus duomenis.
Trečia, reikėtų užblokuoti siuntėją – pasinaudoti socialinio tinklo, el. pašto ar programėlės nustatymais, kad užblokuotumėte asmenį.
Ketvirta, svarbu pranešti atsakingoms institucijoms.
Anot pareigūnių, jei gaunate pornografinio turinio prašymų ar grasinimų, nedelsiant kreipkitės į policiją 112 arba per el. policijos sistemą epolicija.lt. O jei žinutės susijusios su nepilnamečiais, būtina pranešti tuojau pat.
Apie netinkamą turinį socialiniuose tinkluose praneškite ir platformoms, pavyzdžiui, „Facebook“, „Instagram“ atstovams.
Nepilnamečiams patariama pasakyti tėvams, mokytojams ar kitiems suaugusiems asmenims, kuriais pasitiki, apie tai, kas įvyko, kokių žinučių sulaukė.
Suaugusiajam, esant būtinybei, patariama kreiptis pagalbos į artimuosius, taip pat į psichologinę pagalbą teikiančias tarnybas.
Svarbu prisiminti pagrindines taisykles – nesidalyti asmeninėmis nuotraukomis ar kitais duomenimis su nepažįstamaisiais, taip pat stiprinti paskyrų saugumą: naudoti sudėtingus slaptažodžius.
Apskritai privalu vertinti kritiškai tai, kas gali matyti jūsų viešai pateikiamą informaciją.
