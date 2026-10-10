Indijoje – apie Klaipėdos uosto galimybes

Ministro dienotvarkėje numatytas ir dalyvavimas tarptautiniame jūrų ir vandenynų politikos forume „Sagarmanthan: The Great Oceans Dialogue 2026“ ir jo pasisakymas diskusijoje „Kritiniai taškai ir sukrėtimai: pasaulinės prekybos arterijų apsauga“.
Šis forumas suburia politikos formuotojus, verslo ir pramonės, akademinės bendruomenės, tarptautinių organizacijų atstovus iš įvairių pasaulio šalių aptarti mėlynosios ekonomikos, jūrų logistikos, uostų, laivybos, vandens kelių ir kitų su jūrų transportu bei vandenynų ateitimi susijusių klausimų.
Kartu su susisiekimo ministru forume dalyvauja ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto generalinis direktorius Algis Latakas.
Renginyje pristatoma Klaipėdos uosto patirtis ir potencialas plėtojant tarptautines transporto jungtis, stiprinant tiekimo grandinių atsparumą, vystant alternatyviųjų degalų infrastruktūrą bei įgyvendinant priemones, didinančias transporto ir logistikos sektoriaus konkurencingumą.
2025 m. rekordinius veiklos rezultatus pasiekęs Klaipėdos uostas ir toliau stiprina savo vaidmenį tarptautinėse tiekimo grandinėse.
Pernai uoste perkrauta 39 mln. tonų krovinių ir aptarnautas rekordinis 1,31 mln. TEU (standartizuotų konteinerių) konteinerių srautas.
Plėtojant prekybos ir logistikos ryšius su Indija, 2025 m. krovinių srautas iš ir į šią šalį per Klaipėdos uostą siekė 117 tūkst. tonų.
Didžiąją dalį į Indiją gabentų krovinių sudarė augaliniai riebalai ir aliejai, taip pat trąšos ir žemės ūkio produktai.
J. Taminskas Indijos verslui taip pat pristato Lietuvos technologijų ir inovacijų potencialą, daugiausia dėmesio skirdamas naujų bendradarbiavimo galimybių paieškai.
„Indiją matome kaip vis svarbesnę partnerę, todėl norime stiprinti technologijų ir inovacijų ryšius. Lietuva gali pasiūlyti stiprią skaitmeninių technologijų bazę, augantį kosmoso technologijų sektorių ir prieigą prie Lietuvos įmonių, universitetų, talentų, Europos mokslinių tyrimų tinklų ir Europos Sąjungos rinkos“, – kalbėjo J. Taminskas.
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