Indas nori iš Klaipėdos universiteto prisiteisti 38 mln. eurų

Trečiadienį Klaipėdos apylinkės teismas toliau nagrinėjo Myilsamy Murugasamy ieškinį, tačiau pats ieškovas posėdyje nedalyvavo. Vyras pranešė negavęs vizos ir negalėsiąs atvykti.

Teismas atsižvelgė į jo pageidavimą posėdį nagrinėti telekonferenciniu būdu, bet pats ieškovas nenurodė kuriame pasaulio kampe jis yra ir kokiu metu jam būtų patogu bendrauti. Todėl posėdis vyko be jo.

Teisėjas pranešė, kad ieškovas norėjo dešimties dienų, per kurias ketino susipažinti su universiteto darbuotojų atsiliepimais į jo pareiškimus. Be to, jis padidino savo pretenzijas universitetui iki 38 milijonų eurų.

Atsakovai prašė šiuos prašymus atmesti.

Teisėjas atmetė pirmąjį prašymą, motyvuodamas tuo, kad atsiliepimai M.Murugasamy buvo prieinami.

Ieškinio didinimo prašymas taip pat atmestas, nes ieškovui jau daug kartų buvo sudaryta teisė tikslinti ieškinį, pasinaudoti teisine pagalba, bet jis šia galimybe nepasinaudojo.

Rugsėjo 13 dieną ieškovas raštu pareiškė kitą prašymą – reikalavo didinti ieškinį iki 35 milijonų eurų. Šis ieškinys išskirtas į atskirą bylą, teisėjas netrukus turėtų spręsti, ar tenkinti prašymą. Užsienietis turėtų ieškinį pateikti laikydamasis įstatymo raidės. Be to, ieškinį reikiantis asmuo, paprastai, privalo sumokėti žyminį mokestį, kurio dydis priklauso nuo ieškinio sumos. Didžiausias galima žyminis mokestis – 15 tūkst. eurų.