„Ignitis renewables“ edukacijų erdvė Juodkrantėje kvies pažinti vėją

„Vėjas šiandien yra vienas didžiausią potencialą turinčių atsinaujinančių energijos šaltinių Lietuvoje. Neringoje tai matyti itin aiškiai – čia jis tampa nuolatiniu priminimu, kokią jėgą turime šalia savęs. Edukacijose šią temą pristatome paprastai, kad kiekvienas galėtų suprasti, jog vėjas nėra tik gamtos reiškinys, bet ir galimybė, kurią galime panaudoti kurdami švaresnę energetikos ateitį“, – sakė „Ignitis renewables“ komunikacijos partneris Paulius Kalmantas.
Į edukacijų erdvę užsukę lankytojai galės išbandyti specialų elektrinį dviratį, kuris realiuoju laiku parodo, kiek energijos sukuria jų pastangos. Tai smagi ir kartu labai aiški patirtis – leidžianti suvokti, kiek daug darbo reikia net nedideliam elektros kiekiui pagaminti. Taip tampa paprasčiau suvokti, kokią didelę galią slepia vėjas, kai judesys paverčiamas elektra.
Dar vienas erdvės akcentas – virtualios realybės akiniai. Jie leidžia pakilti į maždaug 160 metrų aukštį, į vėjo elektrinės viršūnę, ir patirti jos mastą iš arti.
Tai reta galimybė pažvelgti į energetiką iš vidaus – patirtis, kuri paprastai prieinama tik keliems specialistams, čia tampa atvira visiems.
Svarbią edukacinės erdvės dalį pristatys ir Lietuvos jūrų muziejus.
Užsiėmimas „Vėjų laboratorija: kai vėjas tampa jėga“ kvies lankytojus tyrinėti vėją naudojant senąsias ir šiuolaikines priemones – nuo muilo burbulų, medžio lapų, aitvaro ar burės iki anemometro ir Boforto skalės.
Edukaciją ves muziejaus darbuotojai, kurie parodys, kaip įvairūs daiktai ir priemonės padeda suprasti vėjo stiprumą bei galią.
Kaip ir kasmet, renginyje bus galima išvysti ir bendruomenes bei savanorius, prisidedančius prie Kuršių nerijos puoselėjimo. Akcijos metu jie šalins invazinius augalus ir stiprins apsaugines Pilkųjų kopų tvoreles – tai dar kartą primins, kad rūpestis gamta, kaip ir švari energetika, prasideda nuo paprastų, bet labai svarbių veiksmų.
