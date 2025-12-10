Ievos Simonaitytės bibliotekos kiemelyje sužibo pusšimtis eglučių

Kalėdų eglučių kiemelio įžiebimo šventė – tradicinė, šiais metais vyko 11-ąjį kartą. Kaip įprastai, buvo orientuojamasi į tvarumo temą, tad eglučių autoriai jas gamino iš įvairių objektų: kankorėžių, plastiko butelių, medinių lentų, megztų žaisliukų, saldainių popierėlių.
Šventinį vakarą pasisveikinimu pradėjo aktorė Solveiga Reklaitytė, persirengusi Nykštuku ir sukvietusi mažuosius žiūrovus prie nedidelės Saulės laikrodžio kiemelyje įrengtos scenos. Mažieji Nykštuko klausėsi įdėmiai ir kartojo tiek įvairius mankštos judesius, tiek ir burtažodžius.
Šiemet konkursas išsiskyrė ir dar viena tema – keturiomis stichijomis, tad kiekviena komanda turėjo sukurti eglutę, pasirinkdama vieną iš jų.
Prieš įžiebimą, po kiekvienos stichijos pristatymo, kiemelyje įsižiebdavo skirtingos spalvos, pasigirsdavo garsas, simbolizuojantis vieną stichijų. O prakalbus apie ugnį, pasirodė fakyrai, vyko ugnies šou programa.
Kiekviena eglutė yra savotiškai graži.
Pasak I. Simonaitytės bibliotekos kultūros programų vadovės Daivos Nakrošienės, eglučių kiemelio įžiebimo šventė praėjo puikiai.
„Pagrindinė grupė – šeimos, tad vaikai aktyviai dalyvavo, jiems buvo įdomu, jie išsinešė tikrai gerus įspūdžius, mes tą jautėme ir matėme. Gavome ir atgalinį ryšį iš vaikų. Tėveliams patiko DJ Uraganius, kurio muzika turėjo mūsų liaudies motyvą. Laukiame Kalėdų šventės ir džiaugiamės bei dėkojame visiems atlikėjams ir į šventę įsijungusiems žiūrovams“, – sakė D. Nakrošienė.
Anot jos, daugiausia sukurta žemės ir vandens stichijos eglučių, šiek tiek mažiau – ugnies ir oro.
D. Nakrošienės teigimu, eglutės nustebino originalumu.
„Buvo tokių, kurios stebino konstrukcijomis, kaip jos sujungtos, kaip viskas padaryta. Tas meistriškumas nustebino. Idėja, atrodo, paprasta, bet kažkam visa tai reikėjo sugalvoti. Kai kurios buvo labai estetiškai pateiktos. Yra išskirtinių, tuo labai džiaugiamės. Ši akcija skirta visoms bendruomenėms, tad labai išskirti nesinori. Kiekviena eglutė – savotiškai graži“, – tikino D. Nakrošienė.
Pasibaigus įžiebimo šventei visi buvo kviečiami pasivaišinti arbata.
