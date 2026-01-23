Idėja neišsipildė: Kretingos Rotušės aikštėje ledo čiuožyklos nebus

Pasak mero, idėjos Kretingoje įrengti ledo čiuožyklą teko atsisakyti, nes nepavyko suformuoti saugaus ledo paviršiaus. Nors buvo svarstomos ir kitos galimybės, jos taip pat atmestos dėl nepakankamo saugumo.
„Net ir pačioms geriausioms idėjoms kartais nelemta išsipildyti. Deja, šįkart tenka atsisakyti idėjos Rotušės aikštėje įrengti laikiną ledo čiuožyklą.
Nepaisant Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, „Kretingos vandenų“ ir „Kretingos komunalininko“ darbuotojų pastangų, aikštėje nepavyko suformuoti tinkamo ir, svarbiausia, saugaus ledo paviršiaus. Viena pagrindinių to priežasčių – liejant vandenį dalis jo susigėrė ir po ledu susiformavo oro tarpai.
Rimtai svarstėme ir kitą galimybę – laikinas čiuožyklas įrengti ant Pranciškonų ar žvyrduobės tvenkinių. Vakar išmatavome jų ledo storį. Visgi šios idėjos taip pat atsisakėme dėl tos pačios priežasties – nepakankamo saugumo. Mat tvenkiniai yra gana gilūs, o dėl esamų vandens srovių ledas gali būti netvirtas.
Kretingoje norėjome įrengti paprastą, didelių Savivaldybės biudžeto lėšų nereikalaujančią laikiną ledo čiuožyklą. Kiti šalies miestai yra nuėję kitu keliu – žiemos periodu nuomojasi dešimtis ar net šimtus tūkstančių savivaldybių biudžetams atsieinančias ledo čiuožyklas. Kaip manote, ar vertėtų tokiu keliu kitąmet eiti ir Kretingai?“ – feisbuke rašė A. Kalnius.
