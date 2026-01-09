Šarūnas Vaitkus: kviečiu savaitgalį neužsibūti namuose

Dar šį savaitgalį galime pasigrožėti ir mūsų kurorto žaliaskare egle – švytinčia, jaukia, lydėjusia mus visą šventinį laikotarpį. Nuo pirmadienio ji pamažu atsisveikins su šventiniais rūbais, bet jos sukurta nuotaika ir šilti prisiminimai tikrai liks ilgam.
O štai viena ryškiausių šių švenčių pažibų – „Palangos ledas“ – dar tikrai neskuba užverti durų. Smagia žiemos pramoga galime mėgautis iki pat sausio 18 dienos.
Noriu pasidžiaugti, kad Palangos kalėdinio laikotarpio šūkis „Daugiau stebuklų po žvaigždėtu dangumi“ idealiai apibūdina nuotaiką, tvyrojusią mieste, ir didžiulę mūsų kurorto trauką. Daugybės svečių sulaukėme visą gruodį. O praėjusių metų paskutinį vakarą vien Palangos koncertų salėje susirinko beveik 5 tūkstančiai žiūrovų, dešimtys tūkstančių žmonių pajūryje nuo tilto stebėjo fejerverkus, viešbučiai ir poilsio namai per šventes buvo beveik pilnutėliai.
Pirmasis beveik ant jūros kranto įsikūrusio „Palangos ledo“ sezonas taip pat džiugina įspūdingais skaičiais ir dar įspūdingesnėmis emocijomis. Nuo gruodžio 22-osios iki sausio 1-osios ant ledo čia suko ratus beveik 11 tūkstančių lankytojų. Šeimos, draugai, poros, vaikai ir tie, kurie ant pačiūžų stojo pirmą kartą – visi kūrė gyvą, šiltą ir labai tikrą Palangos žiemos istoriją.
Apie „Palangos ledo“ populiarumą kalba ir tai, kad bilietai į daugelį šventinių seansų buvo išpirkti iš anksto, o socialiniuose tinkluose netrūko klausimų: „Gal kas turi laisvą bilietą?“ Beje, įdomi detalė – dažniausiai nuomojami pačiūžų dydžiai buvo 37, 39, 44 ir 45.
Įspūdinga ne tik čiuožyklos atmosfera, bet ir pats „Palangos ledo“ mastelis. Didžiausias galimas čiuožimo ratas siekia net 118 metrų, o nuo centro iki išorės nutolęs 19,5 metro spindulys leidžia mėgautis erdve. Ledo čiuožimo plotas – 824 kvadratiniai metrai, jam išlieti prireikė net 8 tūkstančių litrų vandens.
Vienas gražiausių akcentų – išskirtinė šviesos instaliacija, juosianti legendinę Jūratės ir Kastyčio skulptūrą. Šimtą stiklo pluošto smilgų šiam projektui sukūrė menininkas Linas Kutavičius – jos vakarais čiuožyklą paverčia tikra žiemos pasaka.
Palanga graži ir mylima visais metų laikais, bet žiemą ji – kitokia ir unikali savo gamtos grožiu. Atvykite, pasivaikščiokite, užsukite ant ledo ir leiskite sau patirti dar vieną mažą stebuklą po Palangos dangumi.
