Į paplūdimius jau plūsta žmonės

Nors kalendorinė vasara dar tik prasidėjo, pajūryje tvyro tikra atostogų nuotaika.
Melnragės paplūdimyje pastarosiomis dienomis gausu žmonių – klaipėdiečiai aktyviai leidžia laiką prie jūros, mėgaujasi saule, o dalis ryžtasi ir maudynėms.
Net ir darbo dienomis ryte bei po pietų paplūdimyje netrūksta besideginančių žmonių.
Vieni ilsisi ant pledų, kiti vaikšto pajūriu, leidžia laiką su draugais ar šeimomis.
Pajūryje jaučiamas tikras vasaros sezono startas. Šiltesni orai žmones vilioja kuo daugiau laiko praleisti gryname ore, todėl paplūdimiai sparčiai pilnėja.
Naujausi komentarai