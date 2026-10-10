 Į Klaipėdos merus – dar viena kandidatūra

Į Klaipėdos merus – dar viena kandidatūra

2026-10-10 12:00
Asta Dykovienė

„Nemuno aušra“ patvirtino Seimo narę Liną Šukytę-Korsakę kandidate į Klaipėdos merus. Tai jau septinta politikė į uostamiesčio vadovo postą kitų metų rinkimuose.

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Pretendentė: L. Šukytė-Korsakė – dar viena kandidatė į Klaipėdos merus būsimuose rinkimuose.
Pretendentė: L. Šukytė-Korsakė – dar viena kandidatė į Klaipėdos merus būsimuose rinkimuose. / Ilmos Jurkuvienės nuotr.

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55-erių L. Šukytė-Korsakė baigė medicinos mokslus, nuo 2010 m. ji buvo „Tvarkos ir teisingumo“ partijos narė, vėliau – „Laisvės ir teisingumo“, o nuo 2024 m. – „Nemuno aušros“ pirmininko pavaduotoja.

2023 m. kovą išrinkta į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą, balandį tapo vicemere.

2024 m. išrinkta į Seimą kaip partijos „Nemuno aušra“ kandidatė. Kurį laiką buvo Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininke.

Politikė – jau septinta kandidatė į Klaipėdos mero postą būsimuose rinkimuose 2027 m. pavasarį.

Lietuvos socialdemokratų partija į uostamiesčio merus iškėlė teisininką Jurijų Martinaitį.

Anksčiau skelbta, kad į Klaipėdos mero rinkimus Liberalų sąjūdis delegavo Arturą Trušą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – Romą Karmaziną, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – Rasą Bekėžienę, politinė partija „Nacionalinis susivienijimas“ – Dovilą Petkų, Tautos ir teisingumo sąjunga – Naglį Puteikį.

Mero posto sieks ir Gintaro Neniškio rugpjūtį įsteigto politinio komiteto „Klaipėdos banga“ atstovas, tačiau konkreti personalija dar neįvardyta.

Dabartinis miesto meras Arvydas Vaitkus dar neinformavo, ar kandidatuos į šį postą antrą kadenciją.

Merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo pradžioje.

Oficiali rinkimų kampanija prasidėjo spalio 7 d., iki spalio 28 d. turi būti pateikti visų kandidatų į merus ir savivaldybių tarybų rinkimų politinių dalyvių sąrašai.

Šiame straipsnyje:
mero rinkimai
Klaipėda
nauja kandidatė
Nemuno aušra

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