Į kavinę – apžiūrėti kaklaraiščių

Lankytojai aikčioja
Kaklaraiščių kolekcininkė Daiva Dudėnienė siekia, kad jos kolekcija būtų įrašyta į Gineso rekordų knygą, o tam kiekvieną kaklaraištį teks sunumeruoti, aprašyti ir parengti kolekcijos katalogą.
Darbėniškė jau yra septynių Lietuvos rekordų autorė, o šį kartą jai įteiktas Rekordų akademijos raštas, kuriame nurodyta, kad D. Dudėnienės kaklaraiščių kolekcija pasirodys 2026 metų šalies rekordų knygoje.
„Ne euforijoje esu, bet jaučiu, kad darbai yra nudirbti“, – išlydėjusi gausų būrį garbių svečių teigė D. Dudėnienė.
Moteris prisipažino, kad po šalies rekordo registravimo lankytojų sulaukia iš visos Klaipėdos apskrities.
Kieme teko pastatyti palapines, kuriose galima apžiūrėti ir paliesti tūkstančius kaklaraiščių.
D. Dudėnienės šeimos kavinukėje įrengta terasa, kurioje patiekalus ragaujantys svečiai gali apžiūrėti dalį kolekcijos.
„Ir visi jie aikčioja. Girdime tik vieną žodį – oho“, – šypsojosi moteris.
Ruoš katalogą
Oficialiai į rekordų knygą įrašyta, kad šeima turi 21 070 kaklaraiščių kolekciją.
„Bet mes jų ir daugiau turime. Pasaulio rekordui reikalingą skaičių mes turime“, – juokėsi moteris.
Šiuo metu Gineso pasaulio rekordų knygoje pasaulio rekordas fiksuotas Naujosios Zelandijos gyventojos Irene Sparks vardu. Jos kolekcijoje yra 21 321 kaklaraištis.
Prieš teikiant paraišką šiai rekordų knygai, kiekvieną kaklaraištį reikia sunumeruoti, aprašyti ir parengti kolekcijos katalogą.
„Tai yra didžiulis darbas. Ir prieš kviečiant rekordo fiksacijai specialistus, reikia būt pasiruošus 10 ar 15 proc. didesnį skaičių papildomai“, – pasakojo moteris.
D. Dudėnienė pripažino, kad tokiam darbui reikia pagalbininkų.
„Pasisiūlė žmonės į pagalbą, gal ir pavyks mums tai padaryti“, – vylėsi moteris.
Kolekcininkai sulaukė aplinkinių dėmesio. Prieš registruojant šalies rekordą, darbėniškiai gavo net ir metalinį kaklaraištį. Tokią dovaną įteikė kalvystės meistras.
D. Dudėnienė turi savitą humoro jausmą – rekordą registruojančios komisijos ji laukė taip pat pasipuošusi specialiu kaklaraiščiu.
„Maniškis buvo kitoks, su užtrauktuku, nerišamas, kaip visi kiti“, – akį merkė šmaikštuolė iš Darbėnų.
Yra ir priskirtinų „N-16“
Nemažai kaklaraiščių – su žymių žmonių autografais.
Yra keli eksponatai su Donaldo Trumpo imperija siejamų aksesuarų bei gausybė garsių prekinių ženklų vintažinių eksponatų – „Hermes“, „Dior“, „Armani“, „Versace“.
Seniausi kolekcijos eksponatai, anot D. Dudėnienės, yra apie šimto metų.
Nemažai yra ir iš sovietinio laikmečio, su dedikacijomis piršliui ar jaunikiui bei šių dienų aktualijas atspindintys gaminiai – šmaikštūs ir nuotaikingi kaklaraiščiai, kuriuos neabejotinai derėtų priskirti „N-16“ kategorijai.
