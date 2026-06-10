 Į gyventojų skundus sureaguota: policija judrioje gatvėje vykdė patikrinimą

Į gyventojų skundus sureaguota: policija judrioje gatvėje vykdė patikrinimą

2026-06-10 17:45 kauno.diena.lt inf.

Birželio 9 d., reaguojant į pėsčiųjų skundus, Klaipėdos miesto bendruomenės pareigūnės probleminėje miesto gatvėje surengė patikrinimą.

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Dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuoja ne pagal taisykles, todėl pėstieji jaučiasi nesaugiai.

Dėl to didelis dėmesys skirtas Herkaus Manto gatvės atkarpai tarp Liepų g. ir S. Daukanto g., kur fiksuojami Kelių eismo taisyklių pažeidimai.

„Šioje vietoje dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai turėtų važiuoti važiuojamąja kelio dalimi (A juosta). Nepaisant to, daugelis jų vis dar renkasi pėstiesiems skirtą šaligatvį, todėl pėstieji priversti jaustis nesaugiai“, – rašoma policininkų pranešime.

Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Patikrinimo metu siekta atkreipti eismo dalyvių dėmesį, iš viso pareigūnių įspėjimo sulaukė per 30 dviratininkų.

„Pareigūnės priminė vairuotojams taisykles, paaiškino, kuria kelio dalimi privaloma judėti šioje atkarpoje, ir paragino gerbti pėsčiuosius“, – pranešė Klaipėdos policijos pareigūnai.

Tiesa, tokie patikrinimai Herkaus Manto gatvėje ir kitose uostamiesčio vietose, kuriose dažnai fiksuojami pažeidimai, bus vykdomi reguliariai.

„Pasikartojančių reidų metu pažeidėjams bus taikoma administracinė atsakomybė“, – pabrėžiama pranešime.

Šiame straipsnyje:
dviratininkai
Herkaus Manto gatvė
pažeidimai
KET pažeidėjai
pėstieji

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