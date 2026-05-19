 Gyventojai nebeištvėrė: prekybos centro kaimynystė virto košmaru

Gyventojai nebeištvėrė: prekybos centro kaimynystė virto košmaru

2026-05-19 11:38
Daiva Janauskaitė

Prekybos centro kaimynystė ne visada labai džiugina. Kartais daugiabučių namų gyventojai nė nenutuokia, kokie nepatogumai jų gali laukti gyvenant greta didelės parduotuvės. „Studlendo“ kaimynams teko kęsti per naktį į jų langus plieskiančią ryškią šviesą.

Nuovargis: naktį neišsimiegoję žmonės skųsdavosi dieną negalėdavę dirbti.
Nuovargis: naktį neišsimiegoję žmonės skųsdavosi dieną negalėdavę dirbti. / „Shutterstock“ nuotr.

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„Studlendo“ kaimynai. Prieš kelerius metus jiems teko kovoti, kad automobilių aikštelę apšviečiantys žibintai nepliskintų į jų langus.

Kadangi šiame prekybos centre didžiausia parduotuvė yra „Iki“, kreiptasi į šio prekybos tinklo atstovus.

Gyventojai buvo patikinti, kad parduotuvė yra tik nuomininkė, o pastato ir automobilių aikštelės savininkė yra visai kita bendrovė. Nepaisant to, informacija apie gyventojų bėdas pasiekė reikiamą adresatą. Nors ir neiškart, bet problema buvo išspręsta, šviesos aikštelėje nakčiai išjungiamos.

Šį pavasarį minėtų namų gyventojai vėl negalėjo išsimiegoti. Mat prieš vidurnaktį aikštelės apšvietimas išsijungdavo, bet įsižiebdavo dar ryškesnėmis šviesomis į langus spiginantis reklaminis kubas. Jis žibėdavo iki ryto.

„Jokios užuolaidos ir žaliuzės nesulaiko iš lauko sklindančios šviesos. Naktį savo namuose jausdavomės lyg saulėtą dieną. Užmigti prie tokios šviesos neįmanoma“, – piktinosi gretimai gyvenanti klaipėdietė Laima.

Arčiausiai šios vietos gyvenantys žmonės kreipėsi į „Iki“ komunikacijos vadovę Gintarę Kitovę.

Kaip ir ankstesniu atveju, gyventojams buvo atsakyta, kad ši parduotuvė tik nuomoja patalpas. Nepaisant to, gyventojai įsitikinę, kad reklamos davėja yra minėta parduotuvė, ir prašė pagelbėti klaipėdiečiams bei perduoti pastato valdytojams pretenziją. Kurį laiką gyventojai laukė.

Praėjo kelios dienos, bet situacija nepasikeitė.

Pagaliau G. Kitovė informavo dienraštį „Klaipėda“, kad reklaminis įrenginys ištisas naktis švietė ne todėl, kad tokia buvo reklamos užsakovų valia, o dėl gedimo.

Meistrams reikėjo tik paieškoti klaidos ir ją sutvarkyti. Klaipėdiečiai tikisi, kad šviesa prieš jų langus naktimis nebespindės.

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