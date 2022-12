Gripo sezonas uostamiestyje įsibėgėja

Prieš kelias savaites Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro direktorė Jūratė Grubliauskienė patvirtino, kad ugdymo įstaigose susirgimų skaičiai buvo išaugę – sirgo tiek mokiniai, tiek pedagogai. Kelios mokyklos dėl didelio vaikų sergamumo mokymą organizuoja nuotoliniu būdu.

Šiuo metu, nors dėl ligų į ugdymo įstaigas neatvyko nemažas procentas mokinių, atkreipiamas dėmesys, kad sergamumas vis dėlto šiek tiek sumažėjo.

Gripas – tai ūmi virusų sukelta kvėpavimo takų infekcija, nuo kurios apsisaugoti padeda skiepai.

"Sergamumo tarp mokinių skaičius Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai pradėjo fiksuoti nuo gruodžio 13 d. Tą dieną į bendrojo lavinimo ugdymo įstaigas dėl ligos neatvyko 22 proc. mokinių, o į ikimokyklinio ugdymo įstaigas – 38 proc. Gruodžio 19 d. duomenimis, į bendrojo lavinimo ugdymo įstaigas dėl ligos neatvyko 17,4 proc. mokinių, o į ikimokyklinio ugdymo įstaigas – 34,7 proc. Tai rodo, kad sergamumas šiek tiek mažėja", – teigė J. Grubliauskienė.

Anot Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėjos Elvinos Juknienės, skaičiai nedžiugina.

"Praėjusią savaitę (gruodžio 12–18 d.) Klaipėdoje sergančiųjų gripu ir ŪVKTI buvo užfiksuota šį gripo sezoną daugiausiai, t. y. 3 194 atvejai per savaitę, iš jų 45 proc. sudarė vaikai (1 428 atvejai). Lyginant su prieš tai buvusia savaite, gripo ir ŪVKTI atvejų Klaipėdoje padaugėjo nežymiai (nuo 3 160 atvejų iki 3 194 atvejų per savaitę)", – pasakojo E. Juknienė.

Ji taip pat patvirtino, kad minėtomis dienomis per 2022–2023 m. gripo sezoną Klaipėdoje sergančiųjų gripu buvo užfiksuota daugiausia – 531 atvejis per savaitę, iš jų 40 proc. sudarė vaikai (211 atvejų per savaitę).

Lyginant su prieš tai buvusia savaite, gripo atvejų padaugėjo 1,6 karto (nuo 342 atvejų iki 531 atvejo per savaitę).