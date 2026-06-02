 Gelbėtojai pradėjo darbą

Gelbėtojai pradėjo darbą

2026-06-02 12:23
Indrė Kiseliovaitė

Nuo birželio 1-osios gelbėtojai oficialiai pradėjo darbą Melnragės, Girulių ir Smiltynės paplūdimiuose. Visą vasaros sezoną jie rūpinsis poilsiautojų saugumu tiek vandenyje, tiek krante ir, esant būtinybei, suteiks pirmąją pagalbą.

Startas: gelbėtojai pasiruošę dar vienam vasaros sezonui.
Startas: gelbėtojai pasiruošę dar vienam vasaros sezonui. / „Klaipėdos paplūdimių“ nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Poilsiaujančius prie jūros kviečiame būti atsakingus, laikytis saugumo taisyklių, stebėti gelbėtojų iškeltas vėliavas ir nepalikti vaikų be priežiūros. Linkime saugios, saulėtos ir smagios vasaros prie jūros“, – skelbė „Klaipėdos paplūdimių“ komanda.

„Klaipėdos paplūdimių“ gelbėtojų vado Aleksandro Siakki teigimu, gelbėtojų skaičius sieks 60, o paplūdimiuose vienu metu dirbs 50 žmonių.

Šiuo metu komandą sudaro maždaug po lygiai senbuvių ir naujokų, kai kurie paplūdimiuose dirbs jau 15 sezoną.

Taip pat akcentuojama, kad net ir esant prastiems orams gelbėtojai turės ką veikti – ne tik suteikti pirmąją pagalbą, įspėti apie duobes jūroje, bet ir prisidėti prie vaikų paieškų. Kartais jiems tenka bendrauti ir su neblaiviais, agresyviai besielgiančiais paplūdimių lankytojais.

Gelbėtojai primena, kad kai paplūdimiuose plevėsuoja raudona vėliava, maudytis – draudžiama, kai geltona – galima.

Šiame straipsnyje:
gelbėtojai
darbas
poilsiautojų saugumas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų