Gatvėse – keiksmai ir atvira meilė Rusijai

Pamatė prie sankryžos

Vairuotojas buvo užfiksuotas Liepų gatvėje, stabtelėjęs prie sankryžos su Šiaurės prospektu.

„Kai tau prieš nosį išdygsta užrašas „Voobšče poch…“, įtari, ką galvoje turi tokio automobilio savininkas. Tai, kad mano nuomonė apie šį veikėją buvo teisinga, pasitvirtino vos šis vairuotojas pajudėjo iš vietos, užsidegus žaliam šviesoforo signalui. „Audi A8“ rovė iš vietos, veikėjas nudūmė į priekį, tada metėsi į dešinę, į kitą eismo juostą. Neva pasirodė, kaip čia gudriai aplenkė tris mašinas iki kito šviesoforo“, – pasakojo eismo dalyvis, užfiksavęs keiksmažodžių mėgėją.

Žmogus parašė pareiškimą policijai dėl viešojoje vietoje demonstruojamo necenzūrinio užrašo ir nusiuntė automobilio nuotrauką pareigūnams.

Policijai – ne vienas pranešimas

Paaiškėjo, kad ne vienas vairuotojas jau pastebėjo mieste lankstantį rusiškų keiksmažodžių gerbėją.

Klaipėdos miesto policijos komisaro pareigūnų teigimu, pranešimą dėl minėto automobilio, ant kurio valstybinio numerio rėmelio yra necenzūrinis užrašas ne lietuvių kalba, pareigūnai gavo ir gruodžio 10 d.

„Šiuo metu yra tikslinamos aplinkybės, laukiama, kol pareiškėjas pateiks turimas užfiksuoto galimo pažeidimo nuotraukas. Po to bus sprendžiamas atsakomybės klausimas. Pasak pareigūnų, automobilių valstybinių numerių rėmelių naudojimo Kelių eismo taisyklės nereglamentuoja. Necenzūrinių, visuomenę trikdančių užrašų naudojimas galėtų būti vertinamas kaip nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas ir užtrauktų administracinę atsakomybę pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 481 str., tačiau sprendimą dėl atsakomybės pareigūnai priima tik įvertinę visas konkretaus įvykio aplinkybes“, – tikino Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Asta Kažukauskienė.

Lietuvos kelių policijos tarnybos atstovai, kuriems ne kartą teko viešai komentuoti klausimus dėl numerio rėmelių su necenzūriniais užrašais, yra pareiškę, kad tokie užrašai negali būti toleruojami.

ANK 481 straipsnis nurodo, kad necenzūriniai žodžiai ar gestai viešose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių ir kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia baudą nuo 30 iki 140 eurų.

Pakartotinai nusižengus bauda išauga nuo 140 iki 240 eurų.

Keiksmų lavina – viešumai

Lietuvoje net kelios įmonės siūlo valstybinių numerių rėmelius su užrašais.

Užrašas „Man pajeb…“ – vienas labiausiai populiarėjančių užrašų. Be keiksmažodžio, rėmelio šone gamintojas dar pasiūlė išpiešti vėliavą, labai jau panašią į Rusijos.

Tačiau tikėtina, kad išsigandę sankcijų už šalies agresorės vėliavos reklamavimą, baltą spalvą gamintojai pakeitė į melsvą.

Kiti gamintojai siūlo tiesiai šviesiai meilę Rusiją reiškiančių užrašų – „Ja liubliu Rosiju“ skelbia vienas klientams siūlomų vienos įmonės gaminių. Rėmelis net papuoštas oficialiomis Rusijos Federacijos vėliavos spalvomis.

Kitas užrašas, kuris siūlomas klientams, – aukštu intelekto lygiu taip pat nespindi.

Sunku suprasti, ką reiškia užrašas „Zdarova zajeb...l“ – ar čia pasisveikinimas, ar priekaištas kitam eismo dalyviui?

Viešas, bet ne viešo pobūdžio?

Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vyriausioji savivaldybės kalbos tvarkytoja Asta Chrustaliova aiškino, kad ne visi viešai užrašyti užrašai priskiriami kalbos priežiūros sričiai.

„Ne kiekvienas viešoje vietoje esantis objektas, ant kurio kas nors užrašyta, priskiriamas kalbos priežiūros sričiai. Jūsų minimi užrašai kaip tik ir yra toks atvejis. Viešaisiais užrašais laikoma rašytinė informacija, esanti viešojoje erdvėje ir (arba) skirta visuomenei informuoti. Viešiesiems užrašams priskiriama: iškabos, reklaminiai ir informaciniai užrašai, gatvių lentelių įrašai, etiketės, prekių ir paslaugų aprašymai, valgiaraščiai, oficialūs topografiniai ženklai ir t. t.“, – aiškino A. Chrustaliova.

Ji vardijo, kokie teisės aktai veikia šalyje. O jų – daugybė. Tik štai nė vieno tinkamo, kad būtų įmanoma sudrausminti viešai keiksmažodžius ant savo mašinų reklamuojančius piliečius.

Tačiau redakcijai, kuri leidžia savaitraštį rusų kalba, neseniai nebuvo leista viešinti prenumeratos reklamos rusų kalba.

Paaiškinta paprastai – reklama turi būti viešinama valstybine kalba, nors ji ir yra skirta tik tikslinei grupei – uostamiesčio rusakalbiams, ieškantiems informacijos ir norintiems skaityti naujienas rusų kalba.

O štai keiksmažodžių ne valstybine kalba joks įstatymas nedraudžia viešai demonstruoti.

„Atsakydama į klausimą apie rusiškus keiksmažodžius ir ar galima vertinti juos kaip viešosios tvarkos pažeidimą, primenu, kad „necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį“, užtraukia baudą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 481 straipsnį. Šio straipsnio pažeidimus tiria ir protokolus surašo policija. Todėl dėl tokio viešosios tvarkos pažeidimo reikia pagal kompetenciją kreiptis į policiją. Teiraujatės, ar buvo gauta skundų dėl panašių dalykų. Prieš porą metų buvo gautas skundas dėl nenorminės leksikos užrašo prie senosios perkėlos. Jis pagal kompetenciją buvo persiųstas policijai“, – priminė A. Chrustaliova.

Estijoje areštuotų automobilį

O štai Latvijos policijos pareigūnai netrypčioja vietoje – baudas dalija ne tik už aplinkinius įžeidžiančius numerių rėmelius.

Latvijos policija pernai paskelbė, kad rusiški provokaciniai užrašai ant automobilių yra draudžiami.

Todėl teisėsaugos pareigūnai turi teisę liepti tokius užrašus nedelsiant pašalinti.

Policija paaiškino, kad lipdukai su užrašais „Ja russkij“ („Aš rusas“) arba „Ja russkaja“ („Aš rusė“) gali būti traktuojami kaip karinės agresijos šlovinimas, šalies agresorės Rusijos palaikymas ir privalo būti vertinami kaip provokaciniai.

Asmenys gali būti patraukti administracinėn atsakomybėn už karinės agresijos arba karo nusikaltimų šlovinimą.

Už tokį administracinį nusižengimą Latvijoje gresianti maksimali bauda fiziniam asmeniui – 360 eurų, juridiniam asmeniui – 2,9 tūkst. eurų.

Mano supratimu, tokie užrašai pirmiausia rodo juos pasirenkančiųjų santykį su aplinkiniais ir su valstybe, kurioje gyvena.

Kiek anksčiau tokie lipdukai buvo pastebėti Estijoje. Vietos policija taip pat liepė vairuotojams atsikratyti tokių lipdukų, antraip gali būti areštuotas automobilis ir skirta bauda.

Už sovietinius ženklus – bauda

2022 metais įsigaliojo draudimas viešai demonstruoti sovietinius simbolius.

Pats įstatymas veikė nuo 2008 metų, tačiau Administracinės teisės pažeidimų kodekso pakeitimas, kuris nuo šiol numato atsakomybę, priimtas tik 2022 m.

ANK 524 straipsnyje nurodyta, jog nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, vėliavų, ženklų ar uniformų ir kitų detalių viešas demonstravimas užtraukia administracinę atsakomybę.

Padaręs tokį nusižengimą asmuo gali būti baudžiamas bauda nuo 300 iki 700 eurų, juridinių asmenų vadovai ar kiti atsakingi asmenys – nuo 600 iki 1,2 tūkst. eurų. Pakartotinis tokio nusižengimo padarymas užtraukia baudą asmenims nuo 500 iki 900 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 800 iki 1,5 tūkst. eurų.

Viena pirmųjų tokio pobūdžio bylų buvo nagrinėta Klaipėdos rajone.

Dovilų vietinėje šventėje praeivis užfiksavo automobilį, kurio valstybiniai numeriai buvo „papuošti“ sovietiniu herbu.

Tą kartą užteko pilietiško gyventojo pranešimo ir automobilio nuotraukos, kad sovietinės simbolikos mėgėjas sulauktų nuobaudos.

Administracinėn atsakomybėn gali būti traukiami ir asmenys, propaguojantys fašistinius simbolius „Z“ ar „V“.

Legendinę frazę liepė nuimti

Ukrainos kario šaukinys „Ruskij vojenyj korabl, idi na...ui“ žinomas visame pasaulyje.

Šia fraze Ukrainą palaikantys žmonės puošia marškinėlius, užrašu ženklina socialinių tinklų paskyras, JAV šis nekupiūruotas palinkėjimas iškabintas Kongreso rūmuose.

Tačiau Klaipėda tapo veikiausiai pirmuoju miestu šalyje, o gal ir visoje Europoje, kur ši frazė buvo uždrausta viešose vietose.

Policija rašto dėl iškabos su šiuo šūkiu sulaukė 2022 metų birželį.

O tokį prašymą policijos komisariatui išsiuntė Klaipėdos savivaldybės vyriausioji kalbos tvarkytoja Asta Chrustaliova.

A. Chrustaliova tikino, esą sulaukė įvairių prašymų, paklausimų ir raginimų uždrausti plakatą, kabantį miesto centre, kur įamžinta ukrainiečių kario frazė.

Tą kartą klausimų dėl legendinės frazės buvo sulaukęs Valstybinės kalbos inspekcijos vadovas Audrius Valotka, kuris teigė, kad ši frazė viešumoje gali būti vartojama be jokios cenzūros, nes tai – pilietinė pozicija.

„Ryžtas... Ryžtas, principingumas, kietumas, to turėtume mokytis ir mes ir nepypsėti tose vietose, kai aiškiai yra sakoma „Ruskij vojenyj korabl, pošol nachui“, – 2022 metų kovo pradžioje vienoje televizijoje drąsiai rėžė A. Valotka.

Dėl ukrainiečių kario frazės su rusišku keiksmažodžiu būta daug diskusijų.

„Mūsų inspekcija prižiūri valstybinės kalbos vartojimą. Kol kas Lietuvoje valstybinė kalba yra lietuvių kalba. Rusų kalbos mes neprižiūrime. Bet jei koks nors užrašas yra viešai parašytas, jis patenka į viešų užrašų kategoriją. O čia apibrėžimas yra labai paprastas ir aiškus – viešas užrašas reiškia, kad tai yra informacija, skirta visuomenei informuoti“, – tuomet paaiškino A. Valotka.

Dienraštis „Klaipėda“ siuntė klausimus A. Valotkai ir dėl valstybinių numerių rėmelių su rusiškais keiksmažodžiais, tačiau valdininkas į klausimus kažkodėl šįsyk neatsakė.

Komentaras

Violeta Meiliūnaitė

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė

Mano supratimu, tokie užrašai pirmiausia rodo juos pasirenkančiųjų santykį su aplinkiniais ir su valstybe, kurioje gyvena. Akivaizdu, kad tokiais užrašais gali būti žeidžiami kitų visuomenės atstovų jausmai, ypač šiuo, įtampos kupinu laikotarpiu. Be to, jie, mano manymu, rodo ir kultūros stygių bei norą pritraukti dėmesį bet kokia kaina. Dėl teisinių aspektų galėtų komentuoti Valstybinė kalbos inspekcija, kuri prižiūri Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimą. Be to, Administracinių nusižengimų kodeksas taip pat numato atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimus, prie kurių priskiriamas ir viešas necenzūrinių žodžių vartojimas.