G. Landsbergis: ukrainietiškų grūdų eksportas per Klaipėdą būtų didelė galimybė

Lietuva turėtų pasinaudoti galimybe ir papildomai investavus eksportuoti per Klaipėdą daugiau ukrainietiškų grūdų, sako užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Lietuva gali prisidėti išvežant grūdus iš Ukrainos tranzitu per Lenkiją, apimtys yra ribotos kol kas dėl bėgių keitimo poreikio, nes bėgiai Lenkijoje skiriasi nuo bėgių Ukrainoje ir Lietuvoje, tačiau su papildomomis investicijomis tie kiekiai gali stipriai augti“, – trečiadienį spaudos konferencijoje Vilniuje sakė G. Landsbergis.

Ukrainietiškų grūdų eksportą per Klaipėdą ministras vadino „didele galimybe“.

„Lietuva paskutinius metus siekė šio tranzito ir manau, kad tai yra tikrai didelė galimybė tiek mūsų uostui, tiek transporto kompanijoms, geležinkeliui, kurie galėtų bent jau dalį Ukrainos grūdų per Lenkijos teritoriją vežti į Klaipėdą ir eksportuoti per ten“, – kalbėjo G. Landsbergis.

Jis pridūrė, kad Lietuvos institucijos turėtų dirbti siekiant išnaudoti šią galimybę: „Tikiuosi, kad kolegos ministerijose kitose (...) nesnaudžia ir šia proga pasinaudos.“

Anot jo, eksportas per Lietuvą būtų naudingas ir Ukrainai bei Lenkijai.

„Tai tikrai yra naudinga visiems: ir Ukrainai, be abejonės, dėl to, kad tai yra pajamos, Lietuvai – dėl to, kad yra tranzito pajamos, ir transporto, ir uosto pajamos. Na, ir Lenkijai, kuri taip pat, nepaisant vidinių galbūt spaudimų, rado išeitį taip pat iš tos situacijos išeiti, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.

Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė antradienį teigė, kad Lietuva gali padėti Ukrainai geležinkeliu išvežti iki milijono tonų grūdų.

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas Vaidotas Šileika BNS antradienį sakė, kad Klaipėdos uoste grūdų krovos pajėgumai yra didesni nei milijonas tonų per metus, tačiau dėl sudėtingos logistikos atvežti jų daugiau negalima.

„Lietuvos geležinkeliai“ nedidelius ukrainietiškų grūdų kiekius per Lenkiją į Klaipėdos uostą pradėjo gabenti pernai gegužę. Svarbiausias iššūkis čia yra skirtingos geležinkelių vėžės – Ukrainoje ir Lietuvoje tebenaudojama rusiška, o Lenkijoje – europietiška vėžė, dėl to pasienyje tenka keisti sąstatų riedmenis.

Logistikos ekspertai yra paskaičiavę, kad dabar per Lietuvą galėtų būti vežama tik apie 1 mln. tonų ukrainiečių grūdų per metus, nes šalies geležinkeliai nepasirengę pervežti didelio jų kiekio.

Lenkija norėdama apginti savo ūkininkų interesus praėjusį šeštadienį laikinai – iki birželio 30-osios uždraudė grūdų ir kito maisto importą iš Ukrainos, tačiau antradienį abi šalys pasiekė susitarimą, pagal kurį grūdus per Lenkijos teritoriją leista gabenti tranzitu.