Elgesys uostamiesčio autobuse peržengė ribas

Pasak moters, incidentas įvyko ryte, kai autobusas buvo pilnas žmonių – ją nustebino trijų netoliese sėdėjusių merginų elgesys.
„Pasišlykštėjau šiuolaikinių merginų elgesiu. Trys merginos, panašu, bendraklasės, garsiai keikėsi ir juokėsi taip, kad skambėjo visas autobusas. Atrodė, jog joms visiškai nesvarbu, kur jos yra ir kad aplinkui sėdi daugybė žmonių“, – situaciją pasakojo klaipėdietė Skaistė.
Moteris teigė, kad merginos, kurioms, jos vertinimu, galėjo būti apie 13–15 metų, garsiai aptarė asmeninius santykius, žiemos atostogų metu kilusius konfliktus ir tarpusavio nesutarimus.
„Merginos kalbėjosi apie tai, kas su kuo išsiskyrė, susipyko, apkalbėjo viena kitą ir labai šlykščiai keikėsi. Atrodė, kad kas antras žodis buvo keiksmažodis. Dar labiau nustebino tai, kad jos viena į kitą kreipėsi „seniuk“ arba „seni“ – tai girdėti iš jaunų ir gražių merginų buvo tikrai nemalonu bei keista“, – kalbėjo klaipėdietė.
Tačiau moterį labiausiai sukrėtė, kai viena merginų autobuse nusprendė parūkyti.
„Čia jau buvo virš visko. Iš kišenės išsitraukė elektroninę cigaretę ir pasislėpusi parūkė pačiame autobuse. Negalėjo ištverti. Tada ir kilo klausimas – kas darosi su šiuolaikiniu jaunimu? Pirmą kartą pamačiau taip besielgiančias merginas“, – stebėjosi moteris.
Klaipėdietės teigimu, tokios situacijos verčia susimąstyti ne tik apie jaunimo tarpusavio bendravimo kultūrą, bet ir apie tai, kiek dėmesio skiriama auklėjimui.
Naujausi komentarai