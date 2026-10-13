Elektriniams autobusams – nauja bazė

Nuo mažų autobusų – prie elektrinių
Maždaug 1,5 hektarų teritorijoje įrengtos 44 autobusų įkrovimo vietos, techninės priežiūros pastatas ir saulės elektrinės. Bendra investicijų į autobusus ir susijusią infrastruktūrą suma siekia apie 30 mln. eurų.
Kaip šios naujos bazės atidarymo renginyje pasakojo bendrovės „Kautra“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas, veikla uostamiestyje prasidėjo nuo mažesnių autobusų, o vėliau, laimėjus kitą konkursą, teko ruoštis dirbti su dideliais elektriniais autobusais.
„Tai buvo didžiulis iššūkis – tiek skaičiuojant, tiek vėliau ieškant, kur įsikurti su visa infrastruktūra. Elektriniai autobusai juk be energijos nė krustelėti negali“, – atviravo L. Skardžiukas.
Anot vadovo, vien įsigyti elektrinių autobusų nepakanka – būtina pasirūpinti ir jų įkrovimu, technine priežiūra bei kasdieniu paruošimu darbui. Maždaug prieš pusantrų metų veiklą pradėjęs depas buvo ankstesnis šio proceso etapas, o dabar atidaryta specialiai autobusų aptarnavimui pritaikyta infrastruktūra.
Veikia ir plovykla
Įkrovimo infrastruktūros galia siekia 1,3 megavatų. Ant stoginių ir techninės priežiūros pastato sumontuotų saulės elektrinių bendra galia – 500 kilovatų.
Maždaug 800 kvadratinių metrų ploto remonto pastate įrengti keturi darbo postai. Čia bus galima atlikti važiuoklės, elektros sistemų ir baterijų priežiūros darbus.
Teritorijoje taip pat veikia plovykla, pritaikyta tiek 12, tiek 18 metrų ilgio autobusams. Numatytos ir vairuotojams reikalingos patalpos – čia jie pradės ir baigs darbo dieną, atliks patikras, gaus kelionės dokumentus bei užduotis.
Pasak L. Skardžiuko, bazė suprojektuota maždaug šimtui autobusų aptarnauti. Ateityje, pastačius dar vieną stoginę, pajėgumus būtų galima padidinti iki 130–140 autobusų.
Šiuo metu „Kautros“ Klaipėdos parke yra 70 autobusų, iš kurių 45 – elektriniai. Bendrovėje dirba 90 vairuotojų ir 67 aptarnavimo bei techninės priežiūros darbuotojai. Kadangi elektrinių autobusų priežiūrai reikia ir specifinių žinių, bendrovė svarsto galimybę įdarbinti papildomą inžinierių, išmanantį elektroniką ir mechaniką.
Suma – 30 milijonų
Naujojo centro infrastruktūra pritaikyta ne tik autobusams įkrauti, bet ir dalį elektros pasigaminti vietoje. Saulės elektrinės įrengtos ant autobusų stoginių ir serviso pastato stogo, o kitais metais planuojama įrengti energijos kaupiklius. Jie leistų saugoti saulės pagamintą elektrą ir ją panaudoti autobusams įkrauti. Taip pat būtų galima rinktis laiką, kai elektros energija rinkoje pigesnė, ją įsigyti ir sukaupti vėlesniam naudojimui.
L. Skardžiuko teigimu, elektrinis transportas yra tylesnis ir švaresnis, o ilgalaikė ekonominė nauda priklausys ir nuo energijos kainų. Jis pabrėžė, kad sprendimas Klaipėdoje plėtoti elektrinį transportą buvo žingsnis į ateitį.
Pasak vadovo, pačiai bazei įrengti skirta apie 4 mln. eurų, o bendra investicijų į autobusus ir susijusią infrastruktūrą suma siekia maždaug 30 mln. eurų. Į šią sumą įtraukta ir Europos Sąjungos parama.
L. Skardžiukas teigė, kad tai didžiausia vieno bendrovės filialo investicija „Kautros“ istorijoje.
Pirmą kartą įmonės istorijoje padarėme tokią investiciją į vieną filialą֧.
„Tai tikrai drąsus žingsnis, kadangi pirmą kartą esame įmonės istorijoje padarę tokią investiciją į vieną filialą֧“, – atviravo vadovas.
Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės generalinis direktorius Eimantas Kiudulas džiaugėsi, kad elektriniai autobusai tapo miesto susisiekimo dalimi ir kad projektą pavyko įgyvendinti bendradarbiaujant skirtingoms pusėms.
„Yra toks pasakymas, kad mintys pildosi, tai mes labai labai norėjome elektrinių autobusų Klaipėdoje ir LEZ. Ne iš pirmo karto, bet pavyko, todėl džiaugiamės, kad elektriniai autobusai yra čia, mūsų Klaipėdoje. Mes kartu galime šitą miestą daryti ir žalesnį, ir smagesnį, tad ačiū už tas mintis, kurias jūs gyvenate“, – sveikino E. Kiudulas.
Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus viešąjį transportą pavadino miesto vizitine kortele. Jo teigimu, svarbu, kad keleiviai galėtų patogiai keliauti iš vieno taško į kitą, o nauji autobusai ir jų aptarnavimo infrastruktūra prisideda prie geresnės miesto susisiekimo sistemos.
„Atvykęs čia įsitikinau, kad šiandien tikrai yra prasminga šventė Klaipėdos miestui, nes „Kautra“ panašu dabar su šia investicija įsikūrė ilgam ir tai mane tikrai labai džiugina. Šiemet lankiau aštuonias Europos valstybes ir nemačiau nė vienoj valstybėj tiek elektrinio transporto, kiek turi Klaipėda. Brangu, bet galiu pasakyt, labai prasminga. Linkiu, kad niekada netrūktų vėjo, kad visi ateitų į darbą, kad jie būtų kultūringi, nes tuo tikrai labai tikisi Klaipėdos žmonės, kuriems noras yra turėti gerą paslaugą su labai aukšto lygio technologija. Linkiu didžiulės sėkmės ir neprarasti ritmo ir turėti gerus tarpusavio santykius, nes tik tokiu būdu galima pasiekti tą kokybę“, – teigė A. Vaitkus.
Po pristatymo naujoji bazė buvo oficialiai atidaryta – simboliškai buvo perkerpama juosta, o susirinkusieji turėjo galimybę pasivaikščioti po erdvę.
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