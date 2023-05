Gyventojai – prieš „Ekonovus“ planus: ketina prie magistralės rūšiuoti atliekas

Veikė Klaipėdos centre

Prieš keletą metų ši įmonė pagarsėjo tuo, kad sulaukė klaipėdiečių ir Klaipėdos miesto vadovų priekaištų dėl centrinėje Liepų gatvėje įkurdintos veiklos.

Bendrovė apleistų angarų teritorijoje laikė kelis kartus didesnį atliekų kiekį, nei buvo leidžiama.

Po aplinkosaugininkų vizitų, paskirtų baudų ir uostamiesčio vadovų piktokų vertinimų, galiausiai įmonė pareiškė išsikelianti iš uostamiesčio.

Tuomet verslininkų žvilgsniai nukrypo į Klaipėdos rajoną.

Įmonė užsimojo įsikurti Gargždų mieste, tačiau tam pasipriešino Klaipėdos rajono savivaldybė, sukilo gyventojai.

Šį kartą vietiniai vėl muša pavojaus varpais, nes bendrovė „Ekonovus“ ėmė kurti planus atliekas rūšiuoti prie pat automagistralės esančioje teritorijoje.

Verslininkai nusižiūrėjo privatų angarą, šalia degalinės „Viada“, netoliese čia įsikūręs „Mercedes-Benz“ salonas.

Bendrovė „Ekonovus“ atlieka procedūras, jau pateikta dokumentacija dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų.

Apie tokius planus išgirdusių vietinių reakcija – vienareikšmė.

„Kategoriškai pasisakome prieš šią planuojamą veiklą“, – taip savo kreipimąsi į Klaipėdos rajono savivaldybę pradėjo vietos gyventojai.

Veiks 975 kv. m plote

Nerimas dėl tokios kaimynystės nuvilnijo tarp Sudmantų ir Jakų gyventojų.

„Tai yra priemiesčio teritorija. Išsirinkta vieta ant kalno, prie Klaipėdos miesto ženklo. Šalia veikia degalinė ir brangių automobilių salonas. Aš nieko neturiu prieš tokias veiklas, rūšiuoti atliekas reikia. Tik negalima pabloginti esamos situacijos kitiems gyventojams ar verslui. Turime patirčių – Aukštkiemių kaime veikia kita įmonė. Šiukšlės – ne miltai. Jos pasklinda už tvoros, vėjo draskomos po kitas teritorijas. Žmonės yra labai pasipiktinę. Tas pats gali grėsti ir čia“, – pastebėjo Klaipėdos rajono tarybos narė Loreta Urbutė.

Šiukšlės – ne miltai.

Ją nustebino tai, kad teritorijoje ketinama sandėliuoti padangas.

„Šalia veikia degalinė. Niekas neapdraustas nuo nelaimingų atsitikimų. Patirčių juk būta. Sugalvota vykdyti veiklą urbanizuotoje teritorijoje“, – stebėjosi politikė.

Bendrovė ketina įsikurti 675 kv. m angare, o pastačiusi priestatą, veiklą vykdytų 975 kv. m plote.

Pagal planus, į „Ekonovus“ teritoriją sunkvežimiai su atliekomis dardės pro „Mercedes-Benz“ saloną, apvažiuos degalinę ir įsuks į atliekų rūšiavimo aikštelę.

Įmonės „Veho Lietuva“, kuri yra vienintelė oficiali „Mercedes-Benz“ atstovė Lietuvoje, Klaipėdos padalinio pardavimų vadovė Vilma Alčauskienė pripažino, kad būsima kaimynyste taip pat labai nesidžiaugia.

„Šiukšles rūšiuoti reikia. Tai mūsų verslui pliuso nepridės, o ir pačiam uostamiesčiui tai bus nekoks įvaizdis. Pro šalį važiuos visi žmonės į Klaipėdą, Palangą, čia pat yra Klaipėdos ženklas. O čia bus toks vaizdas. Reprezentacija nedvelks“, – apgailestavo įmonės atstovė.

Baudos: kol įmonė „Ekonovus“ veikė Klaipėdoje esančioje Liepų g., aplinkosaugininkai vis gaudavo skundų ir važiuodavo tikrinti. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Laikys tūkstančius tonų

Teritorijoje ketinama kaupti ir rūšiuoti tūkstančius tonų popieriaus, kartono bei jų pakuočių atliekų, stiklo ir plastiko, kombinuotų, mišrių pakuočių atliekų, taip pat metalo pakuočių ir atliekų.

Vietos šioje aikštelėje turės būti 7,8 t statybinės medienos atliekoms, skiedroms, atraižoms, šakoms ir krūmams.

Vienu metu aikštelėje galės būti iki dešimties t statybinių atliekų. Taip pat vienu metu numatyta laikyti 11,5 t gamybinių atliekų.

„Ekonovus“ aikštelėje numatyta vienu metu laikyti iki 4,4 t padangų.

O bendras visų vienu metu laikomų atliekų kiekis negali viršyti 77,2 t.

„Turint galvoje tai, kokią patirtį įmonė demonstravo anksčiau, tvarkos gali ir nebūti. Šiukšlių kiekis bus didžiulis. Kas užtikrins, kad lauke jų nelaikys?“ – klausė tarybos narė L. Urbutė.

Per metus įmonė ketina sutvarkyti 32 tūkst. t antrinių žaliavų atliekų ir 1,6 tūkst. t gamybinių atliekų.

Didžiausias vienu metu planuojamas laikyti nepavojingų atliekų kiekis – beveik 1 226 t.

Loreta Urbutė. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Per parą – iki 140 sunkvežimių

L. Urbutė priminė, kad Aukštkiemių kaime veikia analogiška įmonė, kurios kaimynystė jau buvo apkartusi vietiniams gyventojams.

Antrines žaliavas rūšiuojančios bendrovės teritoriją kiaurai skrodžiant pajūrio vėjams, plastiko ir popieriaus gabalus gūsiai nešiojo į gretimus kiemus ir dirbamas žemes. Pernai minėtoje įmonėje buvo kilęs didžiulis gaisras.

„Atsižvelgiant į įmonės užmojus, matyti, kad veikla bus plečiama, planuojamas atliekų kiekis didės, o esant pertekliui ir nesant kontrolės, atliekos galbūt laikomos lauke. Pasekmės gali būti skaudžios. Buitinėmis atliekomis, plastiku, popieriumi nusėti laukai, galima ir gaisro tikimybė“, – nuogąstavo L. Urbutė.

Jakų ir Sudmantų gyventojai taip pat kraipo galvas dėl tokios kaimynystės.

„Žmonės turi žemės ūkio paskirties žemes. Kai kas kultivuoja, kai kas ne. Bet tikrai nenorėtume, kad laukai ir kanalai būtų nusėti plastiku. Yra LEZ teritorija, yra ir kitų, nuošalesnių teritorijų. Jakai ir Sudmantai jau yra apsupti įmonių, chemijos gamyklų. Dar vienos tokios draugystės jau nebesinorėtų“, – nuomonę išsakė L. Urbutė.

Dėl to, kad šalia magistralės atsirastų atliekų rūšiavimo aikštelė, visiškai tikėtina, kad padidės ir rytinės spūstys prie Jakų žiedinės sankryžos.

Jau įvardinta, kad per parą eismas magistrale pasipildytų mažiausiai 120 arba 140 sunkiasvorio transporto automobilių.

Ženklas: atvažiuojančiuosius į pajūrį netrukus gali pasitikti atliekų pilnas angaras prie pat Klaipėdos miesto ženklo. Bendrovė ketina prie magistralės rūšiuoti atliekas. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Apsitvers tvora

Įmonės „Ekonovus“ komunikacijos vadovė Vilma Balčiauskaitė savotiškai sureagavo į gyventojų keliamus klausimus.

Nors dienraštis „Klaipėda“ į bendrovę dėl komentaro kreipėsi dar praėjusį pirmadienį, gegužės 22-ąją, į raštu siųstus klausimus bendrovė tesugebėjo atsakyti penktadienio pavakarę, jau po šešioliktos valandos.

Neatsirado nė vieno specialisto, kuris telefonu galėtų išdėstyti ir paaiškinti įmonės planus.

Pati V. Balčiauskaitė aiškino, kad yra išvykusi, neturi interneto ryšio, atsakymus į klausimus atsiuntė tik penktadienį, dėl to publikaciją apie „Ekonovus“ planus Klaipėdos rajone visą savaitę teko atidėlioti.

„Suprantame gyventojų norą žinoti daugiau. Noriu atkreipti dėmesį, kad vadovaudamiesi teisės aktų nustatyta tvarka planuojame vykdyti nepavojingų, antrinių žaliavų, popieriaus, stiklo ir plastiko pakuočių bei gamybinių atliekų tvarkymą“, – aiškinama įmonės atsakyme.

Bendrovė patikino, kad patalpoje mišrios komunalinės atliekos, kurios įprastai skleidžia nemalonų kvapą, tvarkomos nebus.

„Be to, artimiausi gyvenamieji namai yra maždaug penkis kartus toliau nei numatoma, siekiant gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Be to, papildomai esame numatę teritoriją aptverti triukšmą slopinančia tvora, kuri įprastai naudojama tik gyvenamosiose teritorijose“, – patikino V. Balčiauskaitė.

Įmonės atstovė užtikrino, kad bendrovė yra numačiusi pajėgumus suplanuotoms atliekoms tvarkyti.

„Tai padeda garantuoti, kad atliekos angare nebūtų kaupiamos, o išvežamos perdirbančiai įmonei nedelsiant. Atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma tik patalpose, lauko aikštelė bus naudojama tik automobiliams. Užtikriname gyventojus, kad siekdami mažinti automobilių taršą, reguliariai atnaujiname atliekų surinkimo techniką. Dauguma mūsų naudojamų automobilių yra daugiasekciniai, padedantys sumažinti perteklinį automobilių kursavimą, planuose – ir elektra varomi automobiliai, kurie yra dar draugiškesni aplinkai“, – planais dalijosi įmonės atstovė.