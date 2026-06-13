Dienraštis – patikimas palydovas

Draugystė tęsiasi ilgai
Dienraštis „Klaipėda“ tapo daugelio skaitytojų kasdieniu ritualu. Tarp jų – ir verslo atstovų, kurie laikraštį vertina kaip patikimą ir reikalingą.
„Toyota“ automobilių saloną uostamiestyje valdanti puikiai žinoma bendrovė „Solorina“ yra ilgametė dienraščio „Klaipėda“ prenumeratorė.
Anot šios bendrovės generalinio direktoriaus Dariaus Bartkėno, laikraštis bendrovėje prenumeruojamas nuo Lietuvos nepriklausomybės pradžios.
„Su „Klaipėda“ draugaujame jau labai ilgai – nuo pat Nepriklausomybės laikotarpio pradžios. Paimti laikraštį į rankas yra kitoks pojūtis, tai padeda atsipalaiduoti ir leidžia atsitraukti nuo ekranų“, – pastebėjo D. Bartkėnas.
Paimti laikraštį į rankas yra kitoks pojūtis.
Tradicinis ritualas išlieka
Nepaisant įvairių technologijų plėtros, laikraštyje spausdintų naujienų skaitymas išlieka nepakeičiama tradicija. Tai yra tarsi savotiškas ritualas.
„Patys praverčiame, paskaitome, vis dar yra nostalgijos popieriniam variantui. Be to, mes turime klientų priėmimo erdvę, kurioje jie būna, geria kavą ir laukdami paskaito laikraštį. Tad kol žmonės skaito, tol mes matome, kad verta laikraštį prenumeruoti. Aišku, laikai keičiasi. Nežinia, kokia perspektyva, bet išlieka knygos, laikraščiai, tad veikiausiai popierius dar gyvens“, – pažymėjo D. Bartkėnas.
Aktualiausia – Klaipėda
Tiek klientams, tiek darbuotojams vienos aktualiausių skilčių – naujienos apie pačią Klaipėdą.
„Turbūt įdomiausios laisvalaikio skiltys, nes kiek daugiau skiriasi nuo to, ką nuolatos matome. O šiaip kasdienės naujienos visur dubliuojasi, tad nepuoli pirmiausia domėtis politiniais klausimais, nes ir taip jų būna visur nemažai. Paties miesto naujienos laikraštyje yra įdomiausios. Mažiau įdomios naujienos – nelabai pozityvios, todėl norisi daugiau pozityvių. Nelaimių visur matyti, tad norėtųsi matyti daugiau ko nors gero, kokių nors iniciatyvų, kultūrinių ir jaunimui skirtų renginių. Galbūt net ir juos pavyktų privilioti prie popierinio spaudinio“, – svarstė D. Bartkėnas.
Vienas patogiausių būdų užsiprenumeruoti „Klaipėdą“ – tiesiogiai „Klaipėdos“ redakcijoje, Naujojo Sodo g. 1A, „K centro“ pirmajame aukšte, arba internetu www.mano.diena.lt.
Užsiprenumeruoti taip pat galima išsikirpus kuponą, kuris yra dienraščio klasifikuotų skelbimų puslapiuose, ir pateikus jį „Perlo“ terminale.
Kilus klausimų, reikėtų skambinti platinimo tarnybai tel. 397 713 arba 397 714.
Dienraštis „Klaipėda“ ir toliau tęs savo misiją – operatyviai pristatys svarbiausias miesto, regiono ir šalies naujienas.
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