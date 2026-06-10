 Dėl planuojamos naujos mokyklos Sendvario seniūnijoje – gera žinia

Dėl planuojamos naujos mokyklos Sendvario seniūnijoje – gera žinia

2026-06-10 12:52 kauno.diena.lt inf.

Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas pranešė, kad derybos su sklypų, kuriuose planuojama statyti naują mokyklą, savininkais jau įvyko. Artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje bus pateiktas sprendimo projektas dėl sklypų įsigijimo.

<span>Dėl planuojamos naujos mokyklos Sendvario seniūnijoje – gera žinia</span>
Dėl planuojamos naujos mokyklos Sendvario seniūnijoje – gera žinia / B. Markausko nuotr.

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„Juos įsigiję, pradėsime žingsnius dėl naujos mokyklos statybos“, – skelbė B. Markauskas.

Kol kas sudėtinga pasakyti, kiek užtruks pasirengimas mokyklos statyboms, tačiau tikimasi, kad jis vyks greitai.

„Turime užsitikrinti finansavimo šaltinius. Čia, manau, didesnį dėmesį turėtų parodyti ir valstybė, kurios funkcija ir yra užtikrinti mokyklinį ugdymą, o ne viską permesti savivaldybei, nes tai jau bus trečioji mokykla, statoma mūsų rajone, Sendvario seniūnijoje“, – rašoma mero pranešime.

Liepą turėtų būti parengti priestato prie Sendvario „Saulės“ mokyklos projektiniai pasiūlymai, kurie bus pristatyti visuomenei. Jeigu šis procesas vyks sklandžiai, jau 2028 metais „Saulė“ taptų gimnazija.

Šiame straipsnyje:
Sendvario seniūnija
Sendvario Saulės mokykla
nauja mokykla
sklypų įsigijimas

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