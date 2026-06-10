Dėl planuojamos naujos mokyklos Sendvario seniūnijoje – gera žinia

„Juos įsigiję, pradėsime žingsnius dėl naujos mokyklos statybos“, – skelbė B. Markauskas.
Kol kas sudėtinga pasakyti, kiek užtruks pasirengimas mokyklos statyboms, tačiau tikimasi, kad jis vyks greitai.
„Turime užsitikrinti finansavimo šaltinius. Čia, manau, didesnį dėmesį turėtų parodyti ir valstybė, kurios funkcija ir yra užtikrinti mokyklinį ugdymą, o ne viską permesti savivaldybei, nes tai jau bus trečioji mokykla, statoma mūsų rajone, Sendvario seniūnijoje“, – rašoma mero pranešime.
Liepą turėtų būti parengti priestato prie Sendvario „Saulės“ mokyklos projektiniai pasiūlymai, kurie bus pristatyti visuomenei. Jeigu šis procesas vyks sklandžiai, jau 2028 metais „Saulė“ taptų gimnazija.
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