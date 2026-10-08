Dėl orų – įspėjimai: kai kur reiškinys pasieks stichinį lygį

Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, penktadienio naktį protarpiais lietus. Vėjas pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9–14 m/s, vakariniame pakraštyje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 8–13 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną protarpiais lietus, kai kur smarkus. Vėjas pietvakarių, vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų, 15–20 m/s, vietomis gūsiai 21–23 m/s, pajūryje 24–27 m/s, kai kur 28 m/s. Aukščiausia temperatūra 10–14 laipsnių šilumos.
Kaip matyti pavojingų reiškinių žemėlapyje, Klaipėdos apskrityje, pajūryje prognozuojamas stichinis vėjas – vietomis pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai 28 m/s.
Rekomendacijos:
Būkite pasiruošę apsaugoti save ir savo turtą.
Ribokite nebūtinas veiklas lauke.
Išneškite iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinkite.
Jei privalote eiti į lauką, tinkamai apsirenkite, kad liktų kuo mažiau atvirų kūno vietų.
Nestovėkite po aukštais medžiais, prie reklamos stendų ir elektros linijų, nestatykite šiose vietose automobilių.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, naktį daug kur gūsiai 15–20 m/s, dieną pajūryje 15–17 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje iki 12, dieną 12–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienį daugelyje rajonų lietus, dieną vyraus nedidelis. Vėjas pietvakarių, pietų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 8 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 11 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Šušvėje ties Josvainiais – iki 36 cm, Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 26 cm. Žymesnis kilimas, iki 72 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 12–14, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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