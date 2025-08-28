 Dėl griaustinio – paranoja: kas čia ką tik buvo?

2025-08-28 10:40
Klaudija Audickaitė

Antradienio vakarą kilusi audra, žaibai ir stiprus griaustinis kai kuriems klaipėdiečiams sukėlė didelės baimės. Nors tokie gamtos reiškiniai yra visiškai įprasti – socialiniuose tinkluose pasipylė klausimų, ar mieste kas nors sprogo.

Pasekmės: audros, perkūnas ir kiti gamtos reiškiniai šiuo metu daug kam sukelia baisių asociacijų.
Pasekmės: audros, perkūnas ir kiti gamtos reiškiniai šiuo metu daug kam sukelia baisių asociacijų. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

„Kas čia ką tik buvo? Sprogimas? Ar girdėjote?“ – klaipėdietis Raimondas paskelbė viešą įrašą vienoje feisbuko grupėje.

Greitai paaiškėjo, kad tai tik buvo lietus, griaustinis ir žaibai, o ne kokie nors kitokie incidentai, tačiau, nepaisant to, komentaruose užsiliepsnojo diskusijos.

„Aš nesuprantu, kas su žmonėmis darosi, – jiems jau prasidėjo kažkokia paranoja. Nejaugi nematė žaibų ir negirdėjo griaustinio?“ – po įrašu komentavo klaipėdietis Dainius.

Kai kurie gyventojai tikino, jog karo situacija ir nuolat girdimos žinios sustiprino nerimą – net ir įprasti gamtos garsai daliai žmonių pradėjo kelti įtarimų.

„Prieš keletą metų audra buvo paprasta audra, o dabar – visi galvoja, kad kažkas sprogo ir nusprendžia apie tai paklausti feisbuke“, – pastebėjo dar viena klaipėdietė, pasislėpusi po anonimo kauke.

