Dėl benamio Marselio – užburtas ratas

Įkūrė naujus "apartamentus"

Kai gegužės pabaigoje Klaipėdoje, miškelyje šalia Dangės, netoli dviračių tako, buvo išardyta pensionu virtusi gūžta, jos įkūrėjas, pagarsėjęs pajūrio benamis Marselis įsikraustė į Pievų gatvę.

Čia jis susirentė naują pašiūrę, kuri greitai "apaugo" visokiais iš šiukšlynų sutemptais daiktais.

Netoliese gyvenantys žmonės kreipėsi į savivaldybės Miesto tvarkymo skyrių, prašydami panaikinti naują darinį.

"Žmonės skundėsi šiukšlynu po langais, siuntė nuotraukas, tikino, jog bijo net vaikus išleisti į kiemą žaisti, nes netoliese atsirado kažkokia landynė. Todėl pasiuntėme rangovus, kad jie tą teritoriją išvalytų", – paaiškino Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė.

Tvarkdariai sulaužė dviratį?

Toje vietoje kaip tik ir įsikūrė benamis Marselis, kurį gegužės pabaigoje iš miškelio šalia Dangės iškraustė miesto tvarkytojai.

Kaip taip galima? Juk tas dviratis, kad ir benamio, bet buvo jo turtas.

"Pavyzdžiui, mums tas benamis visai netrukdė, jis ateidavo pasisemti geriamojo vandens, leisdavome pasikrauti mobilųjį telefoną. O visai neseniai sutikau jį verkiantį. Žmogus buvo pasilikęs dviratį netoli naujos savo trobelės, atvažiavo kažkokie darbininkai, sulaužė dviratį, išardė jo būstą ir viską išvežė. Kaip taip galima? Juk tas dviratis, kad ir benamio, bet buvo jo turtas", – piktinosi kaimynystėje gyvenusi klaipėdietė.

Miesto tvarkymo skyriaus vedėja I.Šakalienė susisiekė su rangovais, tvarkiusiais teritoriją Pievų gatvėje, kurie ją patikino, jog tikrai jokio dviračio nesulaužė, o tik sutvarkė aplinką ir išvyko.

Miestui kainuoja tūkstančius

I.Šakalienė neslėpė, jog Marselis kelia labai daug problemų, nuolatos užimdamas ir užteršdamas miesto erdves.

Vien šiemet per pastarąjį pusmetį iš dviejų teritorijų (iš Pakrantės gatvės ir miškelio prie Dangės šalia dviračių tako), I.Šakalienės teigimu, buvo išvežta 90,3 t stambiagabaričių atliekų, 75 t statybinių atliekų ir 2,5 t biodegraduojančių atliekų.

Tie darbai savivaldybei kainavo 8 tūkst. eurų.

"Mes einame jam iš paskos ir tvarkome. Man kyla klausimas, kodėl jis nedirba? Bet jis niekada nedirbs. Tokia natūra. Klausimas Migracijos departamentui, kokiu tikslu jam vis pratęsiama teisė gyventi Lietuvoje, ką jis duoda valstybei, kad jį turime toleruoti? Baltarusijoje, kiek žinau, bedarbių iš viso nėra, nes jei ten tris mėnesius nedirbi, turi mokėti valstybei mokesčius", – kalbėjo I.Šakalienė.

Daugiau nei tris dešimtmečius Klaipėdoje gyvenančiam, baškirų ir totorių kraujo turinčiam benamiui Marseliui – 57-eri.

Apie jį dienraštis jau rašė ("Vietoj jūros – sala pelkėje", "Klaipėda", 2014 06 17).

Pats savęs jis benamiu nelaiko. Po karinės tarnybos sovietų armijoje tuomečiame Leningrade Marselis atvyko į uostamiestį, kuriame ketino išmokti jūrininko profesijos ir plaukti į jūrą.

Tėvų namus Marselis paliko šešiolikos. Vyras anksčiau dirbo Žvejybos uosto autobazėje, gyveno bendrabutyje.

Paskui prasidėjo nepriklausomybė, privatizacija. Marselis liko ne tik be namų, be darbo, bet ir be pilietybės. Iki šiol jis yra neegzistuojančios valstybės – SSRS pilietis.

Marselis gyvenamąją vietą deklaravo prie Klaipėdos savivaldybės, jam iki 2023 m. suteikta teisė gyventi Lietuvoje.