Debatai dėl Bastionų tilto nesibaigia

Norėtų tik pėstiesiems
Į viešą projekto svarstymą Klaipėdos savivaldybėje susirinko apie pusšimtis klaipėdiečių.
Diskusijoje netrūko emocijų, kritikos ir klausimų.
Projektinius pasiūlymus pristatė nekilnojamojo turto bendrovės „Bastionų namai“ užsakymu juos rengusi projektavimo įmonė „SRP Projektas“.
Iki viešo susitikimo projektuotojai buvo gavę apie 70 klausimų, daugiausia susijusių su aplinkosauga, techniniais sprendiniais, eismo organizavimu ir poveikiu gyventojams.
Tačiau daugiausia ginčų kilo dėl planuojamo automobilių eismo per tiltą. Ne vienas diskusijos dalyvis teigė, kad mieste reikėtų daugiau dėmesio pėstiesiems, dviračių infrastruktūrai ir gyvenimo kokybei, o ne naujiems transporto srautams.
„Mažiau triukšmo – daugiau gyvenimo“, – tokią žinutę kartojo dalis susirinkusiųjų.
Dalis gyventojų atvirai pasisakė už tai, kad Bastionų tiltas būtų skirtas tik pėstiesiems ir dviratininkams.
Atsiras naujų butų
Diskusijos metu projektuotojai pristatė vizualizacijas. Parodyta, kaip tiltas ir aplinkinės gatvės atrodytų dieną bei naktį, kaip būtų įrengti dviračių ir pėsčiųjų takai, apšvietimas bei žaliosios zonos.
Buvo aptarta, kokio pločio galėtų būti pats tiltas, dviračių, pėsčiųjų takai, taip pat želdiniai, poilsiui skirtos erdvės.
Projektiniai pasiūlymai – tik idėjos išreiškimas, o ne sprendinys.
Projektavimo įmonės „SRP Projektas“ atstovas Lukas Kubertavičius aiškino, kad planuojamas tiltas siejamas ir su aplink sparčiai vystomais gyvenamaisiais kvartalais bei komercinėmis teritorijomis.
Anot projektuotojų, planuojama, kad kvartale „Bastionų namai“, pabaigus visus etapus, bus apie 700 butų. Kooperacijos ir Trinyčių projektų masyve iš viso planuojama apie 1 tūkst. butų.
Idėja – ne nauja
Ne kartą pabrėžta, kad pati Bastionų tilto idėja nėra nauja.
Pirmą kartą tiltas miesto planuose buvo numatytas dar 1975 metais, o vėliau ši jungtis perkelta ir į naujesnius teritorijų planavimo dokumentus.
Akcentuota, kad tai nėra dabartinės savivaldybės administracijos sugalvotas projektas – tai sena miesto kryptis, kuri dabar tiesiog pasiekė naują etapą ir kuriai postūmį davė ankstesniosios kadencijos valdžia.
Per visą tą laiką keitėsi ne tiek pati tilto idėja, kiek jos forma ir mastelis, mat dabar siūlomas variantas yra gerokai santūresnis nei buvo.
Viešą susirinkimą moderavęs ginčų sprendimo ekspertas Donatas Lapinskas pažymėjo, kad projektiniai pasiūlymai šiuo metu yra dar tik idėjos pateikimas, o ne galutinis sprendinys.
„Projektiniai pasiūlymai – tik idėjos išreiškimas, o ne sprendinys“, – teigė jis.
Kol kas galutinis sprendimas dėl Bastionų tilto statybos nėra priimtas.
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