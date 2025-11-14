 Darbai Šilutės plente tęsis naktimis

Darbai Šilutės plente tęsis naktimis

2025-11-14 15:15
Indrė Kiseliovaitė

Iki šeštadienio, lapkričio 15-osios, ryto Šilutės plento ruože nuo Smiltelės g. sankryžos iki Baltijos pr. žiedo bus vykdomi asfaltavimo darbai. Jie vyks tamsiu paros metu – nuo 19 iki 6 valandos ryto. Klaipėdiečių prašoma kantrybės. Nurodoma, kad dalį darbų bus stengiamasi užbaigti iki šių metų pabaigos.

Sprendimai: vykdant darbus tamsiu paros metu, automobilių srautas – menkas, tad ir trikdžių mažiau.
Sprendimai: vykdant darbus tamsiu paros metu, automobilių srautas – menkas, tad ir trikdžių mažiau. / I. Kiseliovaitės nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Klaipėdos savivaldybė trečiadienį informavo apie naktimis iki šeštadienio ryto vyksiančius darbus.

„Atsiprašome už galimus nepatogumus. Dėkojame už klaipėdietišką kantrybę“, – nurodyta pranešime.

Kiek truks darbai, trumpai atsakė ir Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėja Sandra Dabrienė.

„Šilutės pl. (nuo Baltijos pr. žiedo iki Smiltelės g. abi gatvės pusės ir nuo Smiltelės iki Jūrininkų pr. vakarinė atšaka) remonto darbus numatoma užbaigti iki šių metų pabaigos“, – teigė S. Dabrienė.

Pirmasis darbų etapas prasidėjo rugsėjį. Iš pradžių darbai vyko šviesiu paros metu, tačiau siekiant mažiau trikdyti eismą, nuspręsta juos vykdyti naktimis.

Pirmiausia buvo frezuojama sena asfalto danga, vėliau prasidėjo rekonstrukcijos darbai – pamažu atnaujinama gatvės danga, įrengiamos papildomos eismo juostos, atsiras nauji pėsčiųjų bei dviračių takai, želdiniai.

Klaipėdos savivaldybė nurodė, kad šiuos pirmojo etapo darbus planuojama baigti iki gruodžio 31 d.

Viso projekto metu esą bus sutvarkyta apie 1,2 km ilgio plento dalis, taip pat numatyta įrengti naują apšvietimą, vandens surinkimo sistemą, dvi viešojo transporto stoteles, o sankryžoje ties Jūrininkų pr. eismas bus reguliuojamas naujai įrengtais šviesoforais.

Plento ruožą papildys 60 naujų medžių.

Šiame straipsnyje:
Šilutės plento ruožas
asfaltavimo darbai
darbai naktimis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų