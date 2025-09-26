Vilniaus rajone toliau asfaltuojamos gatvės ir keliai

Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič pabrėžia, kad šioje srityje dar laukia nemažai iššūkių, todėl keliami aukšti reikalavimai darbų kokybei ir rezultatams.
„Aiškiai matome, kad darbų dar tikrai netrūksta, tačiau kryptingai judame į priekį. Žinoma, finansavimo ne visada pakanka, bet kiekvienas naujas asfaltuotas kelias – tai ne tik patogesnės kelionės, bet ir didesnis saugumas, gražesnės gyvenvietės, geresnės sąlygos gyventi šeimoms, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms bei veikti verslui“, – sakė meras R. Duchnevič.
Avižienių seniūnijoje, Bukiškio kaime, tęsiamas Nesvyžiaus gatvės asfaltavimas. Rugpjūčio 29 d. šioje gatvėje jau atidarytas eismas nauja žiedine sankryža. Keturšalėje Bičiulių g. – Mėtų g. – Šaulio g. – Nesvyžiaus g. sankryžoje eismas vyksta žiedu. Nors eismas jau vyksta, statybos darbai tęsiasi. Šiuo metu vykdomas ESO tinklų tvarkymas – elektros atramų iškėlimas ir elektros laidų įžeminimas bei kiti aplinkos tvarkymo darbai. Visus Nesvyžiaus gatvės rekonstrukcijos darbus planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos.
Marijampolio seniūnijoje, Parudaminio kaime, asfaltuota Lauko gatvė. Taip pat minėtame kaime asfalto danga įrengta privažiuojamoje gatvėje prie Savivaldybių g. 26 C.
Nemėžio seniūnijos Kuprioniškių gyvenvietės gyventojai jau džiaugiasi asfaltuota Ąžuolyno gatve. Neseniai minėtoje gyvenvietėje taip pat išasfaltuota Pupinės g., o Nemėžyje – Miško g.
Šatrininkų seniūnijoje, Karklėnų kaime, buvo vykdomi Upelio gatvės atkarpos asfaltavimo darbai, Kalniškių kaime – Upės gatvės atkarpos asfaltavimas.
Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių kaime, asfaltuota Tvenkinių gatvė, o Raišių kaime – Paplūdimio gatvė.
Savivaldybė žada ir toliau aktyviai investuoti į kelių infrastruktūros gerinimą, siekiant kurti patogesnę ir saugesnę aplinką rajono gyventojams.
