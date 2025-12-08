Beno Mikutavičiaus bendravardis sulaukė ir grasinimų, o vaikai klausė: tėti, kodėl jie tau rašo?

„Pastarąsias kelias dienas per visas socialines medijas skamba Beno Mikutavičiaus vardas, kuris įtariamas nužudęs kelias merginas. Sulaukiau begalės nesąmoningų žinučių, grasinimų ir dar visokio šlamšto. Užuojauta nužudytų merginų artimiesiems, tačiau noriu jus patikinti, jog jau taip susiklostė tas pasaulis, jog tuo pačiu vardu ir pavarde gali būti pavadintas visiškai nesusijęs su nusikaltimu žmogus. Noriu tik priminti, jog neužsiimu nužudymais, mūsu veikla yra trinkelių klojimas“, – socialiniuose tinkluose rašė įtariamojo žudiko bendravardis B. Mikutavičius. Vyras prašė draugų pasidalyti šiuo jo įrašu.
Šiuo įrašu B. Mikutavičius sutiko pasidalyti ir su portalo skaitytojais. Jis pasakojo, kad lavina žinučių pasipylė nuo įtariamojo paieškos paskelbimo, tačiau vyras jau anksčiau buvo sulaukęs straipsnio, kur buvo parašyta, kad ieškomas asmuo tokiu pačiu vardu ir pavarde.
Paklaustas, kokios žinutės buvo baisiausios, jis teigė: „Geriau jau žūtum. Važiuok į Ukrainą – geriau ten mirtum. Bet, manau, čia rašo žmogus, kurio kiaušiukai – skysti. Nepykit už leksiką.“
„Šeima kol kas grasinimų nesulaukė, tačiau vaikai klausinėja: „kodėl, tėti, tau žmonės rašo?“ Paaiškinau, jog pasaulyje gali būti ne tik tokių pat vardų ir pavardžių, tačiau ir labai panašių į mus“, – sakė B. Mikutavičius.
Kaip jau rašyta, sekmadienį Kauno apylinkės teismas dviejų merginų nužudymu įtariamam B. Mikutavičiui skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – trijų mėnesių suėmimą. Ar bendravardis dar ir dabar sulaukia grasinimų? „Tikėjausi, jog tai baigsis, kai jį suėmė, tačiau smalsuolių vis tiek atsiranda. Grasinimų dabar nesulaukiu, tik kvietimų „į draugus“ ir tiktoke sekėjų padaugėjo. Dar sulaukiu nerišlių komentarų“, – pirmadienį teigė pajūryje gyvenantis pašnekovas, pripažinęs, kad toks „populiarumas“ visai nedžiugina.
Primename, kad 29-erių B. Mikutavičius, anot teisėsaugos, įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas.
Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su B. Mikutavičiumi siejo buto nuoma.
