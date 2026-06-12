 Baltijos jūroje – gelbėtojų pratybos

Baltijos jūroje – gelbėtojų pratybos

2026-06-12 13:57
Indrė Kiseliovaitė

Melnragėje vyko bendri paplūdimių gelbėtojų ir Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesių mokymai. Ugniagesiai iš Baltijos jūros nauju vandens motociklu mokėsi traukti skęstančiuosius, tobulino ir kitus įgūdžius. Šie mokymai – ne paskutiniai šią vasarą.

Akimirka: pratybose dalyvavo didelė komanda ugniagesių ir paplūdimio gelbėtojų.
Akimirka: pratybose dalyvavo didelė komanda ugniagesių ir paplūdimio gelbėtojų. / „Klaipėdos paplūdimių“ nuotr.

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Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadas Aleksandras Siakki teigė, kad mokymai labiau buvo skirti ugniagesiams.

„Mūsų gelbėtojai irgi dalyvavo. Kai mes baigiame darbą, jie gauna iškvietimų vakare, nakties metu ar anksti ryte, kartais būna iškviečiami ir už paplūdimio ribų. Kai įsigijo vandens motociklą, derinome mokymus, kuriuose ugniagesiai išmoktų, kaip juo plaukti ir ištraukti žmogų iš vandens“, – pasakojo A. Siakki.

Panašūs mokymai vyksta jau ne vienerius metus. Netrukus juose dalyvaus ugniagesiai iš kitų pamainų.

Kadangi mokymų metu paplūdimyje buvo lankytojų, dalis jų stebėjo, kas vyksta jūroje.

„Žmonės reagavo įdomiai. Atvyko ugniagesių mašinos. Aišku, visi matė, kad gelbėtojai elgiasi ramiai ir kad čia – mokymai. Tuo metu paplūdimiuose kabėjo raudona vėliava, tad maudytis buvo draudžiama“, – kalbėjo pašnekovas.

Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai pasidalijo, ko išmoko pratybų metu.

„Tobulinome gelbėjimo įgūdžius, tikrinome technikos ir specialistų pasirengimą bei stiprinome tarpusavio veiksmų koordinavimą. Pratybose daug dėmesio skyrėme operatyviam privažiavimui prie jūros ir skęstančiųjų gelbėjimui. Mūsų pajūrio ugniagesiai gelbėtojai taip pat išbandė naują savo technikos parko narį – vandens motociklą, kuris šią vasarą, prireikus pagalbos vandenyje, leis dar greičiau pasiekti nelaimės vietą ir pradėti gelbėjimo darbus“, – nurodė ugniagesiai.

Šiame straipsnyje:
paplūdimių gelbėtojai
pratybos
mokymai

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