„Auksinio trikampio“ teritorijoje dar vienas svarbus infrastruktūros plėtros etapas

Traukinių eismas nebus vykdomas 55 valandas – nuo birželio 18 d. 8 val. iki birželio 20 d. 15 val. Per šį trumpą laiką geležinkelio teritorijoje bus įgyvendintas itin sudėtingas paviršinių nuotekų tinklų inžinerinis etapas.
Vairuotojams šie darbai nepatogumų nesukels – automobilių eismas per Tilžės gatvės geležinkelio pervažą nebus ribojamas. Tačiau pokyčiai turės įtakos daliai keleivinių ir krovininių traukinių maršrutų. Informaciją apie traukinių eismo pakeitimus teikia „LTG Link“.
Primename, kad „Auksinio trikampio“ teritorijoje šiuo metu įrengiama įspūdingo dydžio paviršinių nuotekų infrastruktūra. Tinklų diametras vietomis sieks net 2,4 m. Tai būtina tam, kad būtų užtikrintas patikimas pelkėtos teritorijos sausinimas.
Projektas laikomas strategiškai svarbiu miesto plėtrai, nes sukūrus reikiamą inžinerinę infrastruktūrą bus sudarytos sąlygos tolimesnei teritorijos plėtrai ir naujoms verslo investicijoms.
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