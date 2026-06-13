Atnaujins „Vyturio“ progimnaziją

Pastatas neatitinka poreikių
Laukininkų gatvėje veikianti „Vyturio“ progimnazija šiandien susiduria su problemomis, būdingomis daugeliui sovietmečiu statytų švietimo įstaigų.
1986-aisiais pastatytas trijų aukštų pastatas per 40 metų gerokai nusidėvėjo ir nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų.
Nors atskirose mokyklos erdvėse per pastaruosius metus atnaujinta valgykla, virtuvė, sporto salė, laboratorija, skaitykla, didžioji dalis pastato liko tokia, kokia buvo.
Neremontuotuose aukštuose matomi sienų įtrūkimai, vietomis nuo paviršių byra tinkas, drėgmė pažeidė konstrukcijas.
Nuo statybos laikų beveik nekeistos vandentiekio ir nuotekų sistemos, vidaus elektros tinklai, o seni langai prarado sandarumą.
Laukia kapitalinis remontas
Projektas numato visapusišką progimnazijos pastato atnaujinimą.
Vienas svarbiausių darbų – viso pastato energinis modernizavimas: planuojama apšiltinti išorines sienas, pamatus, įrengti naują ventiliuojamą fasadą, pakeisti išorės apdailos elementus.
Numatyta įrengti naują stogo dangą, atnaujinti ventiliacijos sistemas.
Visame pastate bus keičiami seni langai, lauko durys.
Mokykla bus pritaikyta ir žmonėms su negalia.
Numatyta iš esmės atnaujinti ir vidaus erdves: bus tvarkomos sienos, lubos bei grindys, šalinami įtrūkimai.
Bus atnaujintos vandentiekio, nuotekų ir elektros sistemos, o senus šviestuvus pakeis naujas apšvietimas.
Mokytojai tam ruošiasi, todėl ugdymosi proceso tai neturėtų paveikti.
Kol kas tiksli renovacijos darbų kaina nėra žinoma, tačiau panašaus masto projektas „Ąžuolyno“ gimnazijoje kainavo apie 4 mln. eurų.
Mokysis kitose patalpose
Kol vyks renovacijos darbai, moksleiviai ugdymą tęs Suaugusiųjų gimnazijos patalpose.
Pasak „Vyturio“ progimnazijos direktorės Ingos Bagdonienės, visi organizaciniai klausimai jau suderinti.
„Apie tai svarstome jau pusę metų, ir mokytojai tam ruošiasi, todėl ugdymosi proceso tai neturėtų paveikti“, – teigė progimnazijos direktorė.
Pasak įstaigos vadovės, naujoji vieta yra tame pačiame rajone, todėl mokiniams bus patogu ją pasiekti, o bendruomenė pokyčius priima geranoriškai.
„Yra numatyta, kad po metų turėtume sugrįžti į savo progimnaziją“, – pažymėjo direktorė.
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