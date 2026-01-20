 Artėja „Stintapūkio“ šventė: bus taikoma įvažiavimo lengvata

2026-01-20 12:59 kauno.diena.lt inf.

Žiemos savaitgalį, kai susidurs sausio ir vasario mėnesiai, Neringoje skambės „Stintapūkio“ šventė, šiais metais ir vėl džiuginsianti galimybe ant Kuršių marių ledo pamatyti bumbinimo tradicijas. Taip pat vyks stintų gaudymo varžybos „Nidos blizgė“, įvairios edukacijos, šeimai skirtos veiklos ir autentiški susitikimai su žvejais bei folkloro atlikėjais. Neringos kurorto gyventojai ir svečiai bus ne tik stebėtojais, bet ir šventės dalimi.

Artėja „Stintapūkio“ šventė: bus taikoma įvažiavimo lengvata / Neringos savivaldybės nuotr.

Tradiciškai pirmąją „Stintapūkio“ šventės parą bus taikoma įvažiavimo į Neringą lengvata. 

Nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą bus atleidžiami asmenys, į Neringą vykstantys lengvaisiais automobiliais, nuo sausio 30 d., penktadienio, 12 val. iki sausio 31 d., šeštadienio, 12 val.

Neringos savivaldybė primena, kad įvažiavimo į Neringą rinkliava lengviesiems automobiliams šiuo metu siekia dešimt eurų už įvažiavimą – šis dydis galioja iki birželio 19 d.

Šiemet Neringoje žiema tikrai įspūdinga –  vilioja čiuožykla ant Kuršių marių ledo, Nidoje ir Preiloje parengtos slidinėjimo trasos, norintys gali leistis ir į poledinę žūklę, o sausio 30–vasario 1 dienomis vyksianti „Stintapūkio“ šventė šią žiemos nuotaiką sustiprins šimtametėmis pamario tradicijomis.

