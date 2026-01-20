Artėja „Stintapūkio“ šventė: bus taikoma įvažiavimo lengvata

Tradiciškai pirmąją „Stintapūkio“ šventės parą bus taikoma įvažiavimo į Neringą lengvata.
Nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą bus atleidžiami asmenys, į Neringą vykstantys lengvaisiais automobiliais, nuo sausio 30 d., penktadienio, 12 val. iki sausio 31 d., šeštadienio, 12 val.
Neringos savivaldybė primena, kad įvažiavimo į Neringą rinkliava lengviesiems automobiliams šiuo metu siekia dešimt eurų už įvažiavimą – šis dydis galioja iki birželio 19 d.
Šiemet Neringoje žiema tikrai įspūdinga – vilioja čiuožykla ant Kuršių marių ledo, Nidoje ir Preiloje parengtos slidinėjimo trasos, norintys gali leistis ir į poledinę žūklę, o sausio 30–vasario 1 dienomis vyksianti „Stintapūkio“ šventė šią žiemos nuotaiką sustiprins šimtametėmis pamario tradicijomis.
Naujausi komentarai