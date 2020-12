Apsauga nuo COVID-19: „Klaipėdos autobusų parkas“ autobusus dezinfekuoja garu

Kaip ir anksčiau, mieste kursuojančių KAP maršrutinių autobusų salonuose reguliariai specialiais skysčiais ir šluostėmis nuvalomos rankenos, turėklai, o po reiso grįžę į parką visi autobusai dezinfekuojami nauju įrenginiu – garų generatoriumi.

„Skirtingai nuo pavasarinio karantino metu išpopuliarėjusių purškiamų dezinfekcinių preparatų, kuriais efektyviai neutralizuojame bakterijas ant paviršių, dabar įsigijome garų generatorių, kuris iškart dezinfekuoja ir paviršius, ir patalpos orą“, – aiškino Imantas Paliakas, bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ Eksploatacijos departamento direktorius.

Garų generatorius dezinfekuojančio tirpalo koncentratą per kelias sekundes įpurškia į autobuso saloną, durys uždaromos ir garai lyg tirštas rūkas sklinda uždaroje patalpoje. Dezinfekuojančių garų koncentracija kurį laiką didėja, tad stebint vaizdą lauke matyti kaip balti dūmai veržiasi iš autobuso per visus plyšius. Maždaug per valandą dezinfekuojantys garai išsisklaido, prieš reisą autobusas dar papildomai pravėdinamas. Ši technologija, kaip ir pats įrenginys, yra sertifikuoti Sveikatos apsaugos ministerijos.

„Puikiai suprantame, jog šiandien visi mes esame padidintos rizikos zonoje, todėl stengiamės tinkamai dezinfekuoti transporto priemones, kad mūsų autobusuose keleiviams ir vairuotojams būtų maksimaliai saugu. Ir kalbame ne tik apie keleivių pervežimą. Keli mūsų autobusai Klaipėdoje naudojami kaip mobilieji patikros punktai, specialiais reisais gabename asmenis atlikti COVID 19 testą, todėl stengiamės išnaudoti visas saugumo priemones. Iki šiol tai pavyko, nes bendrovėje neužsikrėtė nė vienas darbuotojas. Visi mums žinomi koronaviruso atvejai atėjo iš išorės, darbuotojų šeimų. Be to, nesame gavę jokios oficialių tarnybų informacijos apie mūsų autobusuose užsikrėtusius keleivius“, – sakė Vaidas Ramanauskas, bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ generalinis direktorius.

Dėl šalyje paskelbto karantino KAP yra sumažinusi tarpmiestinius pervežimus, mažiau reisų atliekama mieste bei priemiesčiuose. Nors šalyje šiuo metu įvesti judėjimo ribojimai, minimali viešojo transporto paslauga turi būti užtikrinta, todėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojama bendrovė veiklos visiškai nesustabdys ir išnaudos visas priemones, kad kelionės būtų saugios.