Apleistuose pastatuose – vaikų pramogos

Debesų gatvėje užfiksuoti trys berniukai, vaikščioję po apleistą pastatą ir ardantys stogo konstrukcijas.
„Kaimynai, suprantu, kad vaikų smalsumui ribų nėra, bet vaikščiojimas po apleistus pastatus, jų stogo konstrukcijos ardymas tiesiog pavojingas. Bandant prieiti sudrausminti, berniukai pasišalino. Veiksmas Debesų gatvėje“, – pasakojo moteris.
Toks vaikų elgesys išties kelia pavojų. Nestabilios konstrukcijos, griūvančios ir aštrios statybinių konstrukcijų dalys bei kitokios medžiagos gali sukelti sunkių traumų.
Gyventojai ragina tėvus atkreipti dėmesį į tai, kur jų atžalos leidžia laiką, ir priminti apie pavojus, slypinčius apleistuose statiniuose.
Taip pat tokios vietos turėtų būti geriau apsaugotos nuo aplinkinių, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.
Anksčiau panaši vieta paauglius traukė kitoje miesto dalyje. Buvusio Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto pastatas buvo dažnai niokojamas – čia buvo išlaužyti kėdės ir stalai, sienos ištepliotos grafičiais.
Vietos gyventojai teigė, kad ši vieta jaunimą traukė dėl galimybės užsiimti vandalizmu.
Viskas pasikeitė tik prasidėjus tvarkymo darbams. Tad tikimasi, kad ir Debesų gatvėje esantis pastatas bus sutvarkytas, o kelias į jį pašaliniams asmenims užkirstas.
(be temos)