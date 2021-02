Apie LGBT aštriai pasisakęs kapelionas atleidžiamas iš pareigų gimnazijoje

Portalas laikmetis.lt penktadienio vakarą pranešė, kad P. Vaineikis atleidžiamas iš Kretingos Pranciškonų gimnazijos kapeliono pareigų.

Šiandien Kretingos Pranciškonų gimnazijos moksleivių tėvai gavo tokio turinio žinią: „Gerbiami tėvai (globėjai, rūpintojai), pastarosiomis dienomis Lietuvos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose buvo pasidalyta br. Pauliaus Vaineikio OFM pasisakymais. Kadangi į straipsnius, diskusijas bei komentarus buvo įtraukta ir gimnazija, kreipiuosi į Jus ir labai atsiprašau už br. Pauliaus įžeidžiančius žodžius. Manau, kad jie yra nepriimtini ir griaunantys mūsų Pranciškonų gimnazijos bendruomenę. Noriu pabrėžti, kad br. Pauliaus internete paskelbti pasisakymai neišreiškia Pranciškonų gimnazijos misijos, vizijos ir tikslų. Informuoju Jus, kad nuo 2021 m. kovo 1 d. br. Paulius OFM nebetęs kapeliono tarnystės gimnazijoje. Šiuo gavėnios laikotarpiu prašau Jūsų atleidimo. Dievas telaimina Jus ir Jūsų artimuosius. Direktorius Alvydas Virbalis OFM.“

Kaip portalas jau skelbė, P. Vaineikis dėmesį patraukė dėl šių savo žodžių: „Kada pasaulis, mes sakom, šėtonas, susimokė, netgi politiniu lygmeniu, iškreipti žmogaus prigimtį. Kada per Lietuvos, per LRT, mokina iškrypėliai, taip šviesiai tiesiai galiu pasakyti, iškrypėliai, LGBT‘ešnikai, mokina mus, kas mes esam. Kad, pasirodo, berniukai, tai jau nebėra berniukai, vyrai, pasirodo, nėra vyrai, kad mergaitės nėra mergaitės, moterys nėra moterys, bet galas žino kas. Įsivaizduojate? Kada valstybiniu lygmeniu bando įsiveržti į mokyklas ir mokinti amoralių dalykų.“

Kapeliono pamokslo ištrauką feisbuke paviešino Lietuvos žmogaus teisių centras. „Ar neapykanta ir vienos ar kitos socialinės grupės žeminimas gali būti pateisinami religijos laisve? Ne pirmą kartą su centru susisiekia žmonės, kurie piktinasi tuo, kaip dalis kunigų atsiliepia apie LGBT bendruomenę. Vieni jų yra netikintys, kiti – tikintys ir nesupranta tokių bažnyčios narių vartojamų žodžių, jaučiasi atstumti ir pažeminti. Lietuvos Respublikos Konstitucija sako, kad bažnyčios bei religinės organizacijos turi teisę laisvai skelbti savo mokslą bei atlikti savo apeigas“, – rašoma pranešime.

Pasak centro atstovų, kiekvienas žmogus gali turėti ir išsakyti savo nuomonę, tačiau reikia nepamiršti elementarios pagarbos kitų požiūriui. „Vis dėlto, visuotinai priimtini pagarbos kito žmogaus orumui principai galioja visiems, nepaisant religijos ar kitų požymių. Tad bažnyčios nariai turi ir gali išsakyti savo požiūrį į tos pačios lyties santykius ir šeimas, tačiau tai daryti pagarbiai, nežeminant ir nestigmatizuojant kitų visuomenės narių. Visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad LGBT bendruomenė ir toliau susiduria su neigiamomis visuomenės nuostatomis. Todėl nepaisant skirtumų, kuriuos turime apie vieną ar kitą su LGBT teisių užtikrinimų susijusią problemą, turėtume skatinti sugyvenimą ir pagarbą, o ne žeminimą ir neapykantą“, – teigia Lietuvos žmogaus teisių centro atstovai.

Po paviešinto vaizdo įrašo feisbuke pasisakė ir pats kapelionas P. Vaineikis. „Esu jūsų pažemintas! Jūs sutrypėte visas mano socialinės lyties, požiūrio į pasaulį, į Lietuvos seimą, į meilę LGBT ir laisvės… (atsiprašau) į mano vaivorykštės partiją. Kaip jūs išdrįsote homofobiškai mane išvadinti „kunigu“ (jūs pavartojote tą bjaurią, purviną vyrišką giminę) pažeisdami mano lytišką susiorientavimą – tą nuostabią Adventinę dieną būti avataru! Jūs ką?! Nematėte, kaip aš stengiausi pasipuošti ir būti bent kiek į jus panašus – trans/lezb/Continental/Gay/Space/KalėdųEglutės orientacijos! O akiniai, mano vaivorykštiniai rainbow akiniai, kuriais aš norėjau suprasti jūsų homosapiens pasaulį! Jūs net neįsivaizduojat, kaip užgauliai pavadinote mano pirmąjį pamokslą pasakyta jūsų – žmonių gimtąja kalba: „plūdu“! Siaubas! Man tiesiog trūksta avatariškų žodžių išreikšti pasipiktinimui ir nuostabai su kokia netolerancija jūs žiūrite į kitaip atrodantį, kalbantį, galvojantį?! Jūs patys tikriausi avatarofobai! Ir dar drįstate mane vadinti „homofobu“! Mane, kuris su tokia meile jums – homai stengiausi padaryti šventę!“ – feisbuke piktinosi P. Vaineikis.

„Įsidėmėkite, tai pati baisiausia hate speech kalba, kurią galėjau patirti aš – mažasis avataras! Kad jumis užbanintų visi pasaulio socialiniai tinklai! Negana to, jūs ruošiatės kitą mėnesį patvirtinti kažkokią stabuburbulo konvenciją, kuria norite visiškai sunaikinti mano, kaip itin retos seksualinės – avatariškos mažumos – teises! Patys, šlykščiausiu – gyvatišku būdu, niekam nesakant, tyliai, nuslepiant nuo tos gražios konvencijos autorių, kurie nuoširdžiai dirbo eilę metų, kad apgintų jūsų hetero primatų – moteriškas teises nuo smurto, įkišote savo gender-pirlį-tirlį, o mane, avatarinę mažumą, pamiršote?! Jūs – begėdžiai, be sąžinės! Aš tikrai dabar pasiskųsiu jūsų tarptautinėms homų teisėms! Jus visus atleis iš darbo ir visų Seimo, ministrų pareigų! Gerai apie jus toks vienas homas apaštalas Paulius rašė: „Jūs pilni visokio neteisumo, piktybės, godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų! Jūs – šmeižikai, Dievo nekentėjai, akiplėšos, išpuikėliai, pagyrūnai, išradingi piktadariai, neklausantys tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi! Nors žinote Dievo sprendimą, jog visą tai darantys verti mirties, jūs ne tik patys taip darote, bet ir palaikote taip darančius“! (pagal Rom 1,29-32) Hei, mieli homo: „Argi Aš trokštu, kad nedorėlis mirtų, o ne kad grįžtų iš savo kelio ir gyventų? Tai Viešpaties Dievo(Visatos Avataro) žodis“ (Ez 18,23)“, – citavo Kretingos Pranciškonų gimnazijos kapelionas.

„Ir dar! Labai rimtai: perspėju, kad turite nebedaug laiko! Neerzinkite Dievo ir Lietuvių tautos su savo visomis genderizmo nesąmonėmis. Kviečiu visus, kurie išdavėte Tėvynę, pardavėte Lietuvos vaikus, jaunimą ir šeimas šėtonui (nesvarbu raudonam, rudam, žaliam ar vaivorykštiniam) nuoširdžiai daryti atgailą! Gavėnia – Dievo Malonės laikas visiems daryti atgailą, palikti nuodėmę, grįžti pas Viešpatį! (Jei kam nors skaitant užėjo noras mane pasiųsti ant „trijų raidžių“, primenu, kad yra toks kurortas Peru valstybėje, paprašysiu nupirkti ir bilietą!) Jei kas manote, jog šiandien gali likti neutralūs ir tavęs „Stambulo konvencija“ nepalies, pasakysiu pranašystę, atsitiks, kaip 1940 m.: „Kai žmogiškos kančios bedugnėje atsiskleidė melas, žmonės tik tada suvokė: mus apgavo! Leidomės būti apgauti nacių, bolševikų. Ne, tai nebuvo tiesa, tai buvo baisus tiesos iškreipimas! Siekiant pateisinti ir išlaikyti klikos diktatorišką valdžią, blogis nuo vaikystės mums buvo pateikiamas, kaip gėris. Diktatoriai žino: blogį būtina vadinti „gėriu“, nes žmogus nori gyventi dėl gėrio…“ (G. Kuby „Gender revoliucija). Šaukiu aš tautą, nuodomės užguitą“, – taip įrašą feisbuke baigė kapelionas.