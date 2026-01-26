Agluonėnai pradėjo kultūros sostinės metus: įteikta Ievos Simonaitytės premija

Iškilmingas renginys vyko penktadienį, sausio 23 d., Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčioje, į kurią susirinko vietos gyventojai, kultūros bendruomenė, svečiai iš kitų rajono vietovių. Renginys tapo simboliniu startu visai metų programai, kurią sudarys įvairūs kultūriniai, meniniai, edukaciniai ir bendruomeniniai renginiai.
Išskirtinis dėmesys visus metus bus skiriamas Agluonėnų – unikalaus Mažosios Lietuvos krašto kampelio identiteto, jo istorijos, tradicijų, papročių, etninės kultūros pristatymui ir reprezentacijai. Ši iniciatyva ne tik stiprins vietos tapatybę, bet ir kvies visus pažinti unikalų Mažosios Lietuvos kampelį – tokį, kuris sugeba išlaikyti gyvą tradiciją ir perduoti ją ateinančioms kartoms.
Prasmingu renginio akcentu tapo jau į tradiciją išaugusi Mažosios Lietuvos vėliavų teikimo ceremonija. Šiemet jos įteiktos kultūros sostinės partneriams, kuriems suteikiama simbolinė Agluonėnų kultūros ambasadorių misija.
„Bengeliai“ – Ievos Simonaitytės premijos laureatai
Atidarymo renginio metu įteikta ir 30-oji rašytojos I. Simonaitytės premija, kuri šiemet skirta Priekulės meno ir kultūros centro liaudiškos muzikos kapelai „Bengeliai“. Premija kolektyvui įteikta už nuoseklų ir ilgametį Mažosios Lietuvos kultūrinio tapatumo ir tradicijų garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, aktyvią koncertinę veiklą bei reikšmingą indėlį stiprinant krašto žinomumą ir puoselėjant gyvąją tradiciją.
„Lietuvos mažosios kultūros sostinės vardo suteikimas Agluonėnams yra ir viso rajono įvertinimas. Šis kraštas turi stiprias tradicijas, aktyvią bendruomenę ir žmones, kurie kasdien kuria kultūrą. Ypač simboliška, kad šių metų pradžioje pagerbiami „Bengeliai“ – kolektyvas, kuris daugelį metų nuosekliai garsina Mažąją Lietuvą ir jos tapatybę tiek Lietuvoje, tiek užsienyje“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Daugiau nei du dešimtmečius gyvuojanti kapela savo veikla liudija, kad liaudiška muzika gali būti šiuolaikiška, gyva ir patraukli įvairaus amžiaus klausytojams. Kolektyvas koncertavo ne tik Klaipėdos rajone ir visoje Lietuvoje, bet ir užsienyje, pristatydamas Mažosios Lietuvos muzikinį paveldą tarptautinei auditorijai. Kapelos repertuaras, savitas skambesys ir glaudus ryšys su žiūrovais tapo svarbia regiono kultūrinio gyvenimo dalimi.
Šventinę nuotaiką renginyje kūrė ir muzikinė programa. Koncertavo Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų mišrus choras „Cantare“, taip pat pasirodė atlikėja Rosita Čivilytė ir pianistas Feliksas Zakrevskis.
