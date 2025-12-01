Dreverna užbaigė Mažosios Lietuvos kultūros sostinės metus

Vienas iš prasmingiausių renginio akcentų – Mažosios Lietuvos herbo teikimo ceremonija. Šis garbingas simbolis buvo įteiktas kultūros sostinės partneriams, kuriems teko kultūros ambasadorių misija ir kurie savo veiklomis padėjo Drevernai buvusį žvejų kaimelį garsinti visoje šalyje.
Per metus Dreverna įgyvendino ambicingą kultūros sostinės programą, sukūrusią erdvę naujoms iniciatyvoms ir sustiprinusią vietos tapatybę. Didelis dėmesys buvo skiriamas veikloms, kurios telkė skirtingas kartas, kūrė naujas tradicijas, puoselėjo paveldą ir mezgė partnerystes tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Į daugiau nei 60 įvairių renginių įtraukti ne tik vietos gyventojai, bet ir svečiai – jie kviesti į festivalius, parodas, edukacijas ir ekskursijas, žvejybos varžybas, bendruomenės talkas ir savanorystės iniciatyvas.
„Dreverna pademonstravo, kad kultūra yra gyva bendruomenės širdis – jungianti tradicijas, žmones ir ateities vizijas. Tai metai, kai drauge kūrėme pasididžiavimą savo kraštu ir stiprinome Mažosios Lietuvos tapatybę. Dėkoju Drevernos žmonėms, Priekulės meno ir kultūros centro komandai, seniūnijai ir visiems prisidėjusiems už šilumą, kūrybą ir darbą, kuris įkvėps ir tas bendruomenes, kurios perims kultūros sostinės vėliavą“, – sakė vicemerė Violeta Riaukienė.
Su didele pagarba ir simboliniu Mažosios Lietuvos vėliavos perdavimu Mažosios Lietuvos kultūros sostinės titulą perėmė Agluonėnai. Jau netrukus jie pradės pasirengimą 2026-ųjų kultūros sostinės metams, kurie tęs bendrystės, kūrybos ir tradicijų gyvybingumo idėją. Oficialios regalijos Agluonėnams bus įteiktos gruodžio 12 d. Rudaminoje, Vilniaus rajone.
Naujausi komentarai