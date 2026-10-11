 2027-ieji – Klaipėdos istorijos metai

2027-ieji – Klaipėdos istorijos metai

2026-10-11 05:00
„Klaipėdos“ inf.

Kitais metais, minint 775-ąsias Klaipėdos miesto įkūrimo metines, siūloma 2027 metus dedikuoti Klaipėdos gimtadieniui ir šią sukaktį minėti visus metus.

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Ketinimas: 775 metų Klaipėdos įkūrimo proga 2027-aisiais bus siekiama pristatyti skirtingus miesto raidos etapus, išryškinti uostamiesčio jūrinę tapatybę.
Ketinimas: 775 metų Klaipėdos įkūrimo proga 2027-aisiais bus siekiama pristatyti skirtingus miesto raidos etapus, išryškinti uostamiesčio jūrinę tapatybę. / D. Rimeikos nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Spalio 29-ąją vyksiančiame Klaipėdos tarybos posėdyje miesto politikai, tikimasi, pritars 2027-uosius paskelbti Klaipėdos istorijos metais.

Būtent kitąmet sukaks 775-eri, kai buvo įkurtas seniausias dabartinės Lietuvos miestas Klaipėda.

Ši sukaktis sudarytų galimybę ne tik paminėti Klaipėdos gimtadienį, bet ir naujai aktualizuoti uostamiestį kaip istorinį, atvirą, daugiasluoksnį ir nuolat besikeičiantį miestą.

Klaipėdos istorijos metų „Klaipėdai – 775“ paskelbimu siekiama po vienu jubiliejinių metų pasakojimu sutelkti savivaldybės, kultūros ir švietimo įstaigų, muziejų, kūrybinių organizacijų, miesto bendruomenių, verslo ir kitų partnerių iniciatyvas.

Politikų bus prašoma numatyti lėšų, skirtų Klaipėdos miesto 775 metų minėjimui įgyvendinti, konkretus jų poreikis dar neskelbiamas.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
miesto gimtadienis
posėdis
naujovės

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