Vienoje scenoje – trys džiazo kartos

Birželio 27 dieną 18 valandą Teatro aikštėje XXXII Klaipėdos pilies džiazo festivalis kviečia į išskirtinį koncertą, kuriame susitiks Klaipėdos džiazo praeitis, dabartis ir ateitis.
Tai bus gyvas pasakojimas apie miestą, kuris jau dešimtmečius augina džiazą ir perduoda jo dvasią iš kartos į kartą.
Scenoje pasirodys Klaipėdos tradicinio džiazo grupė „Memeland“, tęsianti legendines Klaipėdos diksilendo tradicijas. Ansamblio branduolį sudaro ilgamečiai Klaipėdos džiazo scenos meistrai – profesorius Saulius Šiaučiulis ir Edmundas Federavičius. Jų atliekamas tradicinis džiazas skamba gyvai, autentiškai ir šiuolaikiškai, išlaikydamas svarbiausią šios muzikos vertybę – improvizacijos laisvę.
Prie scenos veteranų prisijungs jaunosios kartos muzikantai bei publikos pamėgtos „Swing Sis“ merginos. Šis profesionalių dainininkių kolektyvas, kurio branduolį sudaro vokalinio ansamblio „Cappella'A“ narės, pelnė pripažinimą tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniuose konkursuose. Jų muzikoje dera svingo elegancija, vokalinė improvizacija ir sceninis žavesys.
Vakaro metu atgis ir svarbi Klaipėdos džiazo istorijos dalis. Miesto diksilendo tradicijos neatsiejamos nuo legendinio Pranciškaus Narušio suburto kolektyvo, kurio muzikinė dvasia iki šiol gyvena įvairiuose projektuose bei ansambliuose.
Šias tradicijas tęsė ir Klaipėdos universiteto studentų diksilendas „West Coast Band“. Festivalio publika turės progą išgirsti ir šio ansamblio vadovą, trombonininką Laurį Amantovą iš Latvijos – „Mirage Jazz Orchestra“ įkūrėją ir vieną ryškiausių Baltijos šalių džiazo muzikantų.
Neatsiejama šios istorijos dalis yra ir Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Džiazo muzikos katedra. Per daugiau nei keturis dešimtmečius čia susiformavo stipri džiazo mokykla, išugdžiusi daugybę atlikėjų, pedagogų ir kūrėjų, kurių darbai šiandien skamba ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulio scenose.
Koncerte dalyvauja
Kristina Jatautaitė – vokalas, Aušra Smičiūtė – vokalas, Rasa Serra – vokalas, Laimonas Urbikas – saksofonas, L. Amantovs – trombonas, Vykintas Aleksandras Jasaitis – gitara, S. Šiaučiulis – klavišiniai, Antanas Balsys – elektrinis kontrabosas, E. Federavičius – mušamieji.
Šis koncertas primins, kad džiazo istorija gimsta scenoje. Iš mokytojų ir mokinių, iš draugysčių, improvizacijų, bendrų koncertų ir meilės muzikai.
Birželio 27-ąją Teatro aikštėje susitiks tie, kurie kūrė Klaipėdos džiazo istoriją, ir tie, kurie ją kurs ateityje.
Tai vakaras, kuriame kiekviena nata pasakos apie Klaipėdą, o kiekviena improvizacija primins, kad tikrosios tradicijos gyvos tol, kol yra kam jas perduoti.
Birželio 27 d. 18 val. Teatro aikštėje.
Visa programa – www.jazz.lt.
Festivalį finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Klaipėdos uostas.
Edukacinę erdvę dovanoja „Ignitis renewables“.
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