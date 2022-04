VDA Telšių galerijoje – N. Poškutės-Jukumienės paroda „OMG“

Ji sudaryta iš dviejų parodų „In Gold We Trust“ (eksponuota 2019 m. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų rūmuose) ir „WTF“ (pristatyta 2021 m. Kaune, galerijoje Meno parkas).

Parodoje pristatomos instaliacijos: „In Gold We Trust“, „The Ring of Mayor“, „Regalia. Invitation: Be Mayor“, „Bang“, „Let's go for a walk?!“ ir objektai „Shallow“.

Juvelyrikos ir metalo meno pasaulis, kaip ir kitos vizualinę meninę informaciją žiūrovui suteikiančios meno sritys, patiria visus įmanomus dirgiklius: nuo malonumo iki absurdo.

Kaip terminas kūryboje, juvelyrika praplečia savo ribas, užsiima nemažą erdvę ir jungiasi į draugystę su vaizdo įrašais, garso įrašais ir kitkuo, kas parodos instaliacijoje tampa vieniu bei tiesiogiai nukelia į „OMG“ akronimo reikšmės esmę ir sąsajas parodoje, kurios bus aptartos parodos atidarymo bei edukacijų metu.

„Suvokimas apie juvelyriką keičiasi ar yra įgyjamas tik nuolat save edukuojant, tad turiu įspėti: jūs kviečiami ne į „vitrininės“ juvelyrikos parodą. Čia būsite kviečiami mąstyti, matyti, girdėti, nors kai kas, iš pirmo žvilgsnio, jums bus atpažįstama, – sako parodos autorė N. Poškutė-Jukumienė ir priduria. – Auksas. Taip, tiesa. Parodoje vienu ryškiausių akcentų pasirinktas auksas. Jo vertė aukščiausia pasaulio biržose, o ir šiaip viskas, kas sukurta iš aukso, nekvestionuojamai menas, turtas ir prabanga. Visuotinis slapstymasis už pseudonimų ir šių dienų žiniasklaidos fake news mus atveda į akistatą su savimi ir su „auksu“, kad ir kas tai būtų“.

Paroda kalba apie vertes: menamas, esamas, įgyjamas. Parodoje pagrindinė instaliacija ir joje atvirai žiūrovą kviečiantis 24 karatų auksas dominuoja tik kaip medžiaga, materija, kurią kiekvienas gali turėti greitai ir efektyviai: kaip ir visa kita šiuolaikinėje vartotojiškoje mūsų pasaulio nūdienoje. Drauge pagrindžiamas ir išliekamosios vertės nebuvimas bei jo fikcija, kuri turi labai trumpą savo gyvavimo laiką ir jokios perspektyvos.

Čekų režisieriaus Jan Klata spektaklyje „Faustas“ Mefistofelį vaidinanti aktorė ištaria „WTF?“ ir tai šiame moderniame pastatyme pakeičia klasikinę J. V. Getės frazę „Sustok, akimirka žavinga!“ Kaip dažnai jums tenka pagalvoti ar net garsiai pasakyti: „WTF!..“? Kada paskutinį kartą tai darėte ir kodėl? Ar šiuolaikinis menas jums sukelia tokį klausimą, o gal tik padeda demaskuoti viešojo gyvenimo „WTF“ momentus? Ištarus „WTF“, kitas po to sekantis ištiktukas – „OMG“!

Ribas žymintys ženklai, ribų žymėjimo juostos ir simboliai – yra visuotinai sutarti žymėjimai, kaip ir daugelis kitų dalykų, kurie yra tik visuomenės susitarimo reikalas ir kuriuos traktuojame kaip savaime suprantamus. Emocijos, kurios kyla pa(si)keitus jiems, tiesiogiai nuveda į parodos pavadinimo reikšmę. Kembridžo internetiniame žodyne raidinė frazė WTF išaiškinama kaip vartojama tokiai atvejais, kai esame nustebę, susierzinę ar nekvaršiname sau dėl ko nors galvos. Pristatomoje parodoje susiformuoja visos tiesioginės aplinkybės tuos jausmus identifikuoti. WTF iššifravimas paliekamas žiūrovui, nes pirmąjį įspūdį dažnai ir suformuoja pirmoji vizualinė bei verbalinė patirtis, skambesys.

„Pastaraisiais metais savo kūryboje tyrinėju juvelyrikos kaip medijos ribas. Siekiu juvelyrikos termino praplėtimo vizualiąja priemone. Personalinis santykis su juvelyrika, kaip medija, parodoje nėra pirmapradiškai nuspėjamas. Jis pasislepia, maskuojasi arba reikalauja įsigilinimo. Parodoje pristatomo tyrimo dalis – sociokultūrinės ribos, gyvenimo sociume reikšmė ir ženklai. Eksponuojamų objektų vizualinei grafikai pasirinkta modulio forma – rombas. Tai universali geometrinė forma, savyje talpinanti ir daug prasminės reikšmės. Pasitelkdama geometrinio apibrėžimo specifiką neapsiriboju ir nagrinėju jį kaip socialinės komunikacijos modulį, kuris reikšminiame išaiškinime nėra oficialus jaustukas, tačiau naudojamas kaip unikodo (standarto, apibrėžiančio beveik visų kalbų abėcėlių bei papildomų ženklų kodavimą kompiuteriuose) simbolis. Juvelyrika semantine prasme įgyja kūnišką egzistenciją ir simbolio pagalba yra tiesioginė nuoroda į brangakmenių kiekį parodoje. Brangumo sąvoka taip ir suprantama – ekspoziciniu ir eksploataciniu maksimumu“, – sako autorė.

Paroda vyks iki 2022 m. gegužės 7 d.