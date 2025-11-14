Vaikams – spalvinga kelionė į Panamą

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro (KVMT) vadovė Goda Giedraitytė teigė, kad šis teatras mato labai didelę prasmę ir misiją statyti spektaklius vaikams, jie uostamiestyje pritraukia didelę žiūrovų auditoriją. Jaučiamas ir tokių spektaklių stygius.
„Reguliariai statome miuziklus, šokio spektaklius mažiesiems, rengiame koncertines programas, nes tikime, kad vienas svarbiausių dalykų, norint užsiauginti auditoriją, tai ugdyti ją nuo mažumės, pažindinti ją su profesionaliu ir kokybišku menu“, – sakė G. Giedraitytė ir pridūrė, kad šis spektaklis bus tarsi šventė vaikams bei jų tėveliams.
Spektaklyje vieni pagrindinių herojų – Meškiukas, Tigriukas ir Antis. Nors vaikams vaidins suaugusieji, visi personažai bus ryškūs, o kostiumai – žaismingi, spalvingi. Spektaklį sudarys dvi dalys.
„Scenografijoje bus panaudota labai daug dalykų, kuriuos naudojame kasdienybėje. Kaip autorės sako, idėja buvo parodyti vaikams, kad, viena vertus, mūsų pasaulis keičiasi, vandenynai perpildyti plastiko, o kita vertus, reikia parodyti, kad iš kasdienių buitinių dalykų galime sukurti stebuklingus meno kūrinius“, – pasakojo G. Giedraitytė.
Kompozitorė Silvija Miliūnaitė akcentavo, kad kurti vaikams yra dvejopas procesas – ir didelė dovana, ir iššūkis. Kurdama muziką ji stengėsi, kad kiekviena vieta, kurioje atsiduria herojai, būtų specifinė savo atmosfera, garsiniu įvaizdžiu.
Anot choreografės Darios Verovkos, spektaklyje bus paliečiamos vertybės – draugystė, laimė, atradimo džiaugsmas. Ji taip pat pabrėžė, jog kuriant jai buvo svarbu, kad vaikai suprastų, kas vyksta scenoje.
D. Verovka sėmėsi įkvėpimo ir iš laidų apie gyvūnus ir gamtą.
„Linkiu visiems pamatyti šį kūrinį, nes tai, kaip kažkas pasakė, kvepia W. Disney’iumi ir yra arti tų šedevrų, kuriuos mūsų vaikai žiūri televizijos ekranuose. Yra humoro, jautrumo, pamokų. Scenografija – nuostabi, orkestro ir muzikos galima klausytis kaip atskiro veikalo. Giriu ne dėl to, kad man labai patinka, o dėl to, kad didžiuojuosi“, – pažymėjo KVMT baleto tarnybos vadovas ir vyriausiasis choreografas Aurelijus Liškauskas.
Muzikos vadovas ir dirigentas Giedrius Vaznys pastebėjo, kad muzika spektaklyje – ne monotoniška. Jei yra scena, kurioje personažai miega, muzika išlieka šviesi ir raminanti.
