Užvėrus bibliotekos duris – atsiveria naujos galimybės

Nėra to blogo, kuris neišeitų į gera – tai puiki galimybė bibliotekininkams paieškoti naujų darbo formų, iniciatyvų, o skaitytojams – įvertinti skaitmeninės informacijos privalumus ir savo raštingumo lygį. Biblioteka skaitytojus ramina – delspinigiai šiuo sudėtingu laikotarpiu skaičiuojami nebus, o knygas kviečia pabandyti skaityti savo išmaniuosiuose ekranuose.

Aktualiausi – elektroniniai leidiniai

Bibliotekų elektroninių paslaugų portale ibiblioteka.lt turintieji LIBIS skaitytojų pažymėjimus arba užsiregistravusieji per elektroninius valdžios vartus gali skaityti daugiau kaip 2,2 tūkst. lietuviškų elektroninių knygų. Virtualaus kultūros paveldo portale epaveldas.lt – tūkstančiai meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų. Šiuo metu čia galima skaityti daugiau nei 1,7 tūkst. literatūros klasikos kūrinių (XIII–XXI a.).

Savo vartotojams biblioteka suteikia galimybę nemokamai naudotis skaitmenine vyturys.lt biblioteka, kurioje šiuo metu prieinama maždaug 500 svarbiausių elektroninių knygų mokyklai ir laisvalaikiui skaitytojams nuo 5 iki 95 metų amžiaus.

Biblioteka prenumeruoja užsienio duomenų bazes EBSCO ir NAXOS, kuriose yra gausybė elektroninių žurnalų (tokių kaip populiarusis „British Journal of Psychology“ arba „Journal of Social History“, „International Review of Sociology“), muzikos įrašų, kuriais galima naudotis tiesiog iš namų. Konsultacija dėl nuotolinės prieigos teikiama e. paštu info@biblioteka.lt.

Senosios spaudos fragmentai

Gyveni ir retai susimąstai, o kaip šią dieną gyveno, ką veikė, kuo kvėpavo, kokių džiaugsmų ir rūpesčių patyrė mūsų tėvynainiai, pavyzdžiui, prieš 100 metų. O kas geriau nei dienraščiai atspindi esamosios dienos pulsą, tad Imanuelio Kanto viešoji biblioteka kviečia pasižvalgyti senojoje spaudoje ir pažiūrėti, kas gi įdomaus vyko šiandien prieš 100 metų. Pristatoma nauja spaudos apžvalgos rubrika svetainėje „Lietuvoje prieš 100 metų“ – įdomybės ir naujienų fragmentai iš 1920 m. konkrečios dienos periodinių leidinių, kuriuos atsakingai, bet su šypsena peržvelgia, atrenka ir pasiūlo bibliotekininkai. Skaitytojai kviečiami apsilankyti bibliotekos feisbuko paskyroje www.facebook.com/kmsvb.

Kai knyga atgyja

Kol sėdime namie ir galvojame, ką įdomaus nuveikti, biblioteka kviečia suaugusiuosius kartu su vaikais prisijungti prie jos kūrybinių iniciatyvų. Viena iš jų – sukurti veidaknygę. Kalnupės bibliotekos darbuotojų kuriamos veidaknygės (https://bit.ly/39F0WSh) netikėtai

socialinėje erdvėje susilaukė didelio vartotojų dėmesio. Tai – smagus kūrybiškas žaidimas su knygų viršeliais – atrodo, lyg daiktai ar nuotraukų herojai išlipa iš knygos.

Kviesdama visos Lietuvos skaitytojus kurti ir dalytis savo veidaknygėmis, biblioteka ieško kūrybiškiausių ir originaliausių skaitytojų, mėgstančių iššūkius. E. paštu info@biblioteka.lt atsiuntus sukurtas veidaknyges su komentarais, biblioteka jas skelbs savo feisbuko paskyroje iki balandžio pabaigos, sukurdama gražią veidaknygių galeriją.

Nepaprastos katinėlio istorijos

Naujasis Vaikų bibliotekos gyventojas katinėlis Elis prašosi į svečius iš kitapus ekrano ir kviečia vaikus pasimatyti, išgirsti smagių, nepaprastų, pamokančių, o kartais ir siaubą keliančių istorijų, gyvenančių bibliotekos knygų lentynose.

Katinėlis tikisi, kad knygutės, laukiančios sugrįžtančių vaikų, taps linksmesnės, o vaikai, klausydamiesi skaitomų istorijų, karantino laiką leis džiugiai, sumaniai ir išradingai. „Miau bibliotekėlė“ pildoma bibliotekos „Youtube“ kanale antradieniais ir penktadieniais.

O kad neprailgtų vaikams laukti katinėlio istorijų, kartu su šeima biblioteka kviečia priimti iššūkį „Mano namai – mano tvirtovė“ ir kasdien atlikti daug smagių užduočių arba dalyvauti piešinių konkurse „Anderseno gatvė“, kurioje susiburs mėgstamų pasakų herojai.

Galimybė mokytis kinų kalbos

Į virtualią erdvę keliasi ir bibliotekos edukacinės programos bei mokymai. Puikus metas rasti laiko sau.

Jauna bibliotekos specialistė, Vytauto Didžiojo universitete studijavusi Rytų Azijos šalių kultūras ir kalbas, žinias gilinusi Kinijoje ir Taivane, sutiko jomis pasidalyti ir visus norinčius kviečia į kinų kalbos ir kultūros videopamokėles.

Pirmosios pamokos vyksta 10 minučių per dieną, du kartus per savaitę pirmadieniais ir ketvirtadieniais – videopamokas galima rasti bibliotekos svetainėje.

Biblioteka neatmeta galimybės rengti nuotolinius kompiuterinio raštingumo mokymus gyventojams, tęsdama projekto „Prisijungusi Lietuvą“ programą.

Virtualūs gidai po Klaipėdą

Imanuelio Kanto viešoji biblioteka jau daugiau kaip dešimtmetį vykdo skaitmeninimo darbus, siekdama išsaugoti ar užfiksuoti Klaipėdos paveldą.

Pasaulinė pandemija ir karantinas uždarė visas kultūros ir pramogų įstaigų duris, bet atvėrė langus į virtualų pasaulį. Virtualių kelionių metu biblioteka kviečia pasižvalgyti po Klaipėdos miestą – susipažinti su jo nekilnojamomis kultūros vertybėmis www.biblioteka.lt/paveldas, pastatų interjerus puošiančiomis freskomis www.biblioteka.lt/freskos, o esant galimybei bibliotekos „Youtube“ kanalu pasižiūrėti naujai sukurtą dviejų dalių dokumentinį filmą „Monumentalioji tapyba architektūros labirintuose: Klaipėda“ (praeitis ir dabartis).

Šiuo metu vykdomi Virtualios Klaipėdos krašto dailės galerijos atnaujinimo darbai www.biblioteka.lt/galerija, kuri iki šiol yra vienintelė, reprezentuojanti uostamiesčio dailę.

Gamina apsauginius skydus

Radikaliai pasikeitusios sąlygos tapo iššūkiu visiems. Nepaisant visko biblioteka stengiasi padėti skaitytojams spręsti kylančias problemas, palaikyti gerą emocinę savijautą. Taip pat, būdama pilietiška ir socialiai atsakinga, šiuo visiems nelengvu metu pagal savo galimybes Imanuelio Kanto viešoji biblioteka prisideda prie pagalbos aprūpinant medikus apsaugos priemonėmis. Naudodami 3D spausdinimo technologiją, bibliotekininkai gamina apsauginius skydus medikams – pirmieji 30 skydų sėkmingai pristatyti į Klaipėdos universitetinę ligoninę.

Prisitaikiusi prie naujų aplinkybių biblioteka tęsia ir savo tradicines veiklas: daugiau laiko ir dėmesio gali skirti darbui su bibliotekos fondais, kelti kvalifikaciją, tęsti projektines veiklas, knygų pirkimus ir ruoštis naujos „Kauno atžalyno“ bibliotekos atidarymui bei Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos 100-mečio minėjimui.

Skaitytojams informacija teikiama tel. 8 607 64 266, (8 46) 314 723 arba e. paštu aptarnavimas@biblioteka.lt.