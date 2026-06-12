 Už spektaklį – netikėtas apdovanojimas

Už spektaklį – netikėtas apdovanojimas

2026-06-12 12:13
Indrė Kiseliovaitė

Žvejų rūmų Klaipėdos pilies teatras Sakartvele vykusiame Sighnaghi tarptautiniame teatro festivalyje tapo nugalėtoju ir pelnė ne tik pagrindinį apdovanojimą, bet ir piniginę premiją už režisieriaus Alvydo Vizgirdos spektaklį „Dovydas ir Eduardas“.

Akimirka: vaidmenis spektaklyje atlieka du aktoriai – V. Jočys ir A. Pintulis.
Akimirka: vaidmenis spektaklyje atlieka du aktoriai – V. Jočys ir A. Pintulis. / Žvejų rūmų nuotr.

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Šiame spektaklyje vaidmenis atlieka du aktoriai – Vaidas Jočys ir Aurimas Pintulis. Būtent jie ir išvyko į Sakartvelą pasirodyti Sakartvelo žiūrovams.

„Tik atvykę į festivalį klaipėdiečiai sužinojo, kad tai – konkursinis festivalis, kurio pasirodymus vertino tarptautinė komisija. Festivalyje vaidino 11 teatrų iš Ispanijos, Nyderlandų, Lietuvos, Ukrainos ir Sakartvelo. Jau pakeliui į namus pasiekė žinia, kad Klaipėdos pilies teatro spektaklis tapo absoliučiu festivalio nugalėtoju – pelnė „Grand Prix“ ir piniginę premiją“, – skelbė Žvejų rūmai.

Oficialioje Sighnaghi tarptautinio teatro festivalio svetainėje buvo rašoma, kad tikru atradimu ir didžiausia šių metų festivalio garbe tapo Klaipėdos pilies teatro iš Lietuvos vizitas ir jo spektaklis „Dovydas ir Eduardas“.

„Šio spektaklio pagrindinė stiprybė ir žavesys slypi neįtikėtinai stipriame, aktyviame ir organiškame atlikimo mene. Scenoje vaidinę du aktoriai 75 minutes demonstravo aukštą, intuityvų partnerystės lygį, kuris šiandieniniame teatre toks retas. Jų judesiai, reakcijos ir emociniai perėjimai buvo tokie natūralūs, kad publika nė akimirkai nepajuto išmokto, mechaniško teksto. Tai buvo puikus dviejų menininkų sceninis sambūvis. Signaghi, kaip kultūros centrui, gyvybiškai svarbu priimti tokius tarptautinius projektus ir pristatyti užsienio teatro mokyklas“, – apie spektaklį rašė teatro kritikė Sopho Nadibaidze.

Žvejų rūmai pasveikino teatralus ir padėkojo už garbingą Klaipėdos ir Lietuvos atstovavimą.

Šiame straipsnyje:
Sighnaghi tarptautinis teatro festivalis
Žvejų rūmų Klaipėdos pilies teatras
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