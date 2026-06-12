Už spektaklį – netikėtas apdovanojimas

Šiame spektaklyje vaidmenis atlieka du aktoriai – Vaidas Jočys ir Aurimas Pintulis. Būtent jie ir išvyko į Sakartvelą pasirodyti Sakartvelo žiūrovams.
„Tik atvykę į festivalį klaipėdiečiai sužinojo, kad tai – konkursinis festivalis, kurio pasirodymus vertino tarptautinė komisija. Festivalyje vaidino 11 teatrų iš Ispanijos, Nyderlandų, Lietuvos, Ukrainos ir Sakartvelo. Jau pakeliui į namus pasiekė žinia, kad Klaipėdos pilies teatro spektaklis tapo absoliučiu festivalio nugalėtoju – pelnė „Grand Prix“ ir piniginę premiją“, – skelbė Žvejų rūmai.
Oficialioje Sighnaghi tarptautinio teatro festivalio svetainėje buvo rašoma, kad tikru atradimu ir didžiausia šių metų festivalio garbe tapo Klaipėdos pilies teatro iš Lietuvos vizitas ir jo spektaklis „Dovydas ir Eduardas“.
„Šio spektaklio pagrindinė stiprybė ir žavesys slypi neįtikėtinai stipriame, aktyviame ir organiškame atlikimo mene. Scenoje vaidinę du aktoriai 75 minutes demonstravo aukštą, intuityvų partnerystės lygį, kuris šiandieniniame teatre toks retas. Jų judesiai, reakcijos ir emociniai perėjimai buvo tokie natūralūs, kad publika nė akimirkai nepajuto išmokto, mechaniško teksto. Tai buvo puikus dviejų menininkų sceninis sambūvis. Signaghi, kaip kultūros centrui, gyvybiškai svarbu priimti tokius tarptautinius projektus ir pristatyti užsienio teatro mokyklas“, – apie spektaklį rašė teatro kritikė Sopho Nadibaidze.
Žvejų rūmai pasveikino teatralus ir padėkojo už garbingą Klaipėdos ir Lietuvos atstovavimą.
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