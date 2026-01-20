 Uostamiestis ruošiasi Užgavėnėms

Uostamiestis ruošiasi Užgavėnėms

2026-01-20 10:22
Indrė Kiseliovaitė

Likus mažiau negu mėnesiui iki Užgavėnių šventės, kuri Klaipėdoje šįmet vyks vasario 15-ąją, Klaipėdos etnokultūros centre šiandien bus atidaroma Užgavėnių kaukių paroda „Mediniai baisuokliai“. Joje bus pristatomos net 70 kaukių, sukurtų per daugiau nei penkis dešimtmečius.

Laikas: vienai S. Meškausko kurtų kaukių – net pusšimtis metų.
Laikas: vienai S. Meškausko kurtų kaukių – net pusšimtis metų. / Klaipėdos etnokultūros centro nuotr.

Stanislovo Meškausko Užgavėnių kaukių „Mediniai baisuokliai“ parodoje, kurios atidarymas Etnokultūros centre šiandien vyks 18.30 val., bus pristatomos 70 medinių kaukių, o seniausia ekspozicijos kaukė – 53 metų senumo, ji išdrožta iš drebulės, kai autoriui tebuvo 14 metų.

Dalis pirmųjų darbų jau rado savo namus, trys kaukės saugomos Platelių Užgavėnių muziejuje.

Ekspozicijoje atsiskleis visas Užgavėnių personažų pulkas: lašininiai, velniai, raganos, ubagės, gyvulinės kaukės, giltinės.

Greta jų žiūrovai išvys ir naujadarų – autorinių interpretacijų, praplečiančių tradicijos ribas.

Kiekviena kaukė – savito charakterio, nuotaikos ir istorijos.

Po parodos pristatymo vyks Tradicinių dainų klubo vakaras, kurio metu skambės lietuvių liaudies dainos. Šio klubo užsiėmimus veda muzikologė doc. Rūta Vildžiūnienė.

Vasario 15 d. 14 val. tradicinėje vietoje – Teatro aikštėje – prasidės Užgavėnių šventė.

„Skelbiamas konkursas jomarko direktoriaus pareigoms užimti. Kandidatuoja mėsos cecho magnatas Lašininis ir Cibulių bei Bulvių departamento makleris Kanapinskas. Kviečiame visus į viešo konkurso atrakciją, ta proga žarnokams ir pastarnokams – nuolaidų akcija. Šoksime, trypsime, maskatuosime, viską pirksime ir parduosime“, – kvietė organizatoriai Klaipėdos etnokultūros centras.

Visi renginiai – nemokami.

